BYD Shark híbrida é 4x4 de verdade? Veja teste Picape tem motorização eletrificada de 437 cv e autonomia de 840 km com um tanque Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 02/12/2024 - 02h00 (Atualizado em 02/12/2024 - 02h00 )

A BYD caminha para um desfecho interessante em 2024. Quer terminar o ano incomodando rivais como a Honda em números de venda ao liderar o segmento de híbridos e elétricos. E como fruto dessa estratégia estão a presença da BYD em segmentos estratégicos. Parte disso passa pela picape híbrida plugin Shark com seus 437 cv e tem autonomia de 840 km. Na pratica a Shark é mais potente do que todas as rivais médias (inclusive a Ranger Raptor de 397cv). Mas será uma autêntica 4x4?

Visualmente, a BYD Shark, que chega para rivalizar com a Toyota Hilux, Chevrolet S10, Mitsubishi L200, Volkswagen Amarok, tem desenho quadrado com faróis dianteiros amplos com assinatura visual em “C”, ampla grade frontal com a logomarca da empresa ao centro.

A traseira segue o mesmo padrão visual com lanternas amplas e com assinatura visual em “C”. Há uma herança visual inspirava nas picapes Ford especialmente a F-150 Lightning. Aliás, essa dianteira com imensos LEDs reme tem justamente à picape eletrificada Shark.

Construção robusta

A Shark tem estrutura de chassi tradicional e uma motorização inédita por aqui. É uma utilitária híbrida plugin com recarga externa e sistema de tração e propulsão com boa capacidade off road. Ao colocarmos a pick-up em um elevador notamos que todas as peças de suspensão foram dimensionadas para um veículo até maior do que a Shark.

Nas dimensões a Shark tem porte das concorrentes mas alguns destaques como entre eixos com generosos 3,26m de comprimento além dos 5,45m de comprimento e 1,97m de largura com 1,92m de altura. A Shark fica em média 12cv mais longa que as rivais. A caçamba tem capacidade de carga de 835 kg ou 1.450 litros com 2,5 toneladas de tração.

Por dentro, assim como os modelos da BYD, a picape traz amplas telas com painel de 10.25 polegadas e multimídia de 12,8 polegadas.A Shark tem caçamba com capacidade de 835 kg ou 1.450 litros, além de poder rebocar até 2.500 kg.

Em relação à motorização, a BYD Shark tem motor 1.5 litro turbo a gasolina e outros dois elétricos, que juntos totalizam 437 cv com torque de 65 kgfm. A picape faz de zero a 100 km/h em apenas 5,7 segundos. Mas na hora de falarmos de percurso fora de estrada é preciso relembrar que o conceito de carro híbrido da BYD está na tração elétrica ainda que tenha um motor a combustão.

Assim, o motor 1.5 turbo a gasolina de 183cv não está conectado às rodas. Ele alimenta um alternador e um sistema elétrico parrudo para enviar força aos motores. Eles se conectam entre si por um sistema elétrico e não mecânico e assim não há um cardã na Shark mas uma gestão inteligente da necessidade de tração.

Bem equipada

A BYD Shark vem equipada com airbags frontais, laterais e de cortina, ar-condicionado automático de duas zonas, conexão com Android Auto e Apple CarPlay, câmera panorâmica ultra-wide de 540 graus, controle de cruzeiro adaptativo, revestimento em couro sintético, rodas de 18 polegadas, sistema de navegação inteligente, aviso de colisão frontal, aviso de colisão traseira, aviso de colisão transversal traseiro, frenagem de colisão transversal traseira, aviso de saída de faixa, aviso de colisão de saída de faixa, assistência de emergência para mudança de faixa, frenagem automática de emergência, entre outros.

Teste real

A picape da BYD reserva boa surpresas no universo dos veículos híbridos. Tem porte e perfil de pick-up turbo diesel mas ao acionar o motor vemos o movimento apenas nas duas telas digitais. Ela começa a tracionar somente no modo elétrico e notamos, ao longo do tempo que o motor a gasolina de fato não está conectado aos propulsores elétricos. A BYD Shark é rápida com seus 437cv e surpreende pelo silêncio.

O curso da suspensão é adequado, porém poderia ser um pouco mais preciso. Nos primeiros buracos e varetas notamos que ela tem um pouco de curso excessivo. E basta sairmos da estrada para percebermos que os pneus lisos são mais propensos para encarar aventuras no asfalto do que fora dele.

Em trechos alagados e enlameados, o sistema de tração DMO da Shark atua com perfeição. Ele compensa a roda que “gira menos” e ajuda a sair de um atoleiro mas os pneus, novamente, são o calcanhar de Aquiles. Ao fim, e ao cabo, a Shark é como uma tração integral 4Motion atuando sob demanda. Nosso consumo registrado ficou em 13,4km/l na cidade e 10,5km/l na estrada com autonomia elétrica de 50km ao longo de uma semana.

