BYD Song L chega à lojas na China e promete até 34km/l CarNewsChina/Reprodução

A BYD está enviando o primeiro lote do Song L DM-i para os concessionários na China. Depois de mostrá-lo no Salão de Pequim, o Song L será o primeiro veículo a estrear a tecnologia DM 5.0 Tech que melhora a eficiência dos motores para uma autonomia que pode chegar a 2.100km com um tanque de gasolina.

O estilo do BYD Song L DM-i segue o estilo “Dragon Face” que já conhecemos no atual Song Plus. São 4,78m de comprimento, 1,89m de largura, 1,67m de altura e 2,78m de entre eixos.

Mas sob o capô o Song L DM-i incorpora o motor 1.5 aspirado a gasolina que não teve mudanças associado a um motor elétrico de 160kw ou 215cv. A bateria FinDreams tem capacidade de 18,3kwh e 26,6kwh para autonomia no modo elétrico de 112 a 160km. Com essa motorização o consumo do BYD Song L DM-i chega aos 34km/l elevando a autonomia para 2100km.

Inicialmente o BYD Song L DM-i estará disponível em quatro versões: Leading com bateria de 18,3kw, Transcend com 18,3 ou 26,6kwh e Brilliant de 26,6kwh. Os preços da novidade ficam entre US$ 13,7 mil e US$ 19,2 mil, cerca de R$ 74 mil a R$ 103,6 mil. Os valores correspondem ao mercado chinês apenas em uma conversão direta sem contar custos eventuais de nacionalização, transporte e impostos.

