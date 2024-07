BYD Song L e Plus com 1.500km de autonomia são lançados na China SUVs são equipados com tecnologia DM-i de quinta geração com autonomia de 160 km no modo elétrico Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 28/07/2024 - 11h00 (Atualizado em 28/07/2024 - 11h00 ) ‌



BYD Song L e Plus com 1.500km de autonomia são lançados na China AutoHome/Reprodução

Em uma estratégia para tornar seus híbridos mais eficientes, a BYD apresentou o Song L e Song Plus, este com novo visual, que inclusive, já foi visto no Brasil. Os SUVs são equipados com tecnologia DM-i de quinta geração com autonomia de 160 km no modo elétrico. A autonomia total de 1.500, em média 25% mais eficientes que os concorrentes diretos.

BYD Song L e Plus com 1.500km de autonomia são lançados na China AutoHome/Reprodução

Visualmente, o BYD Song Plus com novo desenho ganhou novos para-choques, grade e desenho dos faróis, que são parecidos com o Seal vendido por aqui. Já o BYD Song L tem design parecido com o Song Pro vendido por aqui. Além disso, o modelo é uma SUV compacto, o que é diferente do Song Plus.

BYD Song L e Plus com 1.500km de autonomia são lançados na China AutoHome/Reprodução

Sob o capô, ambos modelos da BYD contam com a tecnologia DM-I de quinta geração, que já foi destrinchada pela Revista O Mecânico. Deste modo, os crossovers são equipado com motor 1.5 litro e outro propulsor elétrico, que juntos entregam 218 cv e 260 Nm de torque.

BYD Song L e Plus com 1.500km de autonomia são lançados na China AutoHome/Reprodução

Os BYD Song Plus podem ter bateria De 12,9 kWh,18,3 kWh e 26,6 kWh, o que possibilita os modelos terem uma autonomia entre 75 km e 160 km no modo elétrico, segundo o ciclo de teste chinês CLTC.

BYD Song L e Plus com 1.500km de autonomia são lançados na China AutoHome/Reprodução

Ainda é cedo para sobre o Song L no Brasil, mas em relação ao Song Plus com novo visual, é possível apontar que a marca já faz testes nas ruas brasileiras, uma vez que o modelo foi visto por aqui.

BYD SONG PRO: lançamento oficial e detalhes de motor, consumo e itens de série. VEJA O VÍDEO!