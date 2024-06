BYD Song L será o primeiro híbrido de nova geração com 2.100km de autonomia Novidade terá consumo médio de 34km/l com gasolina

BYD Song L será o primeiro híbrido de nova geração com 2.100km de autonomia (Redes Sociais/Reprodução)

Novos flagras mostram que a BYD está prestes a lançar o primeiro carro com a nova geração de motores híbridos. Trata-se do sistema DMi de 5ª geração que aumenta a eficiência e reduz o consumo de combustível. Estima-se que o Song L tenha consumo próximo de 34km/l e autonomia de 2.100km com um tanque de gasolina.

Esse sistema está no Qin L e Seal 06 em breve, porém a BYD já chama a atenção para as novidades. Na China, na rede social Weibo, o anúncio diz claramente: “Song L DMi, o grande Song, está chegando”. O estilo do Song L é mais evoluído com o estilo que a BYD chama de Pioneer Dragon Aesthetics.

Na ficha técnica, o BYD Song L tem 4,84 metros de comprimento, 1,95 metro de largura e 1,56 metro de altura com uma distância entre-eixos de 2,93 metros. É um pouco mais longo que o Song Plus que conhecemos no Brasil.

O Song L estreou no final do ano passado com sistema convencional (idêntico ao nosso Song Plus com motor 1.5 de 110cv e 12kgfm de torque combinado com motor elétrico de 156cv. Agora a potência do motor elétrico deve superar os 200cv e será combinada com baterias de 18,3 ou 26,6kwh que traz autonomia de 91 ou 128km respectivamente. A estreia do BYD Song L DMi de quinta geração deve ser lançado na China entre setembro e outubro deste ano.





