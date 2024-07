BYD Song Plus chega a 1 milhão de unidades produzidas desde 2021 SUV é comercializado na Europa (com o nome de Seal U), na América Latina, Ásia e Oceania Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 31/07/2024 - 09h00 (Atualizado em 31/07/2024 - 09h00 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

BYD Song Plus chega a 1 milhão de unidades produzidas desde 2021

A BYD está comemorando a marca de 1 milhão de unidades produzidas do SUV híbrido Song Plus. Lançado a três anos para ficar abaixo do SUV elétrico Tan, o Song plus é comercializado na Europa (com o nome de Seal U), na América Latina, Ásia e Oceania.

BYD Song Plus chega a 1 milhão de unidades produzidas desde 2021

Neste momento, o Song Plus já estreou com estilização no mercado chinês onde mudou um pouco seu estilo e ganhou o sistema híbrido de 5ª geração que torna sua motorização mais eficiente.

BYD Song Plus chega a 1 milhão de unidades produzidas desde 2021

Com o sistema DM-i 5.0 sua autonomia combinada chega a até 1.500 km, no ciclo CLTC. O motor 1.5 a gasolina de 100cv é combinado com propulsor elétrico EHS160 mais eficiente com 218cv. As baterias tipo Blade são de 18,3 kWh ou 26,6 kWh.

Revista Financeira_https://colunafinanceira.com.br/estes-sao-os-valores-para-manter-o-byd-song-plus-de-r239-800-vale-a-pena-investir/

Por aqui, o Song Plus é um dos modelos híbridos mais vendidos o que já ameaça até mesmo a soberania do Toyota Corolla Cross. No primeiro semestre do ano o Song Plus também superou o GWM Haval H6 com 10.038 unidades vendidas no período enquanto o rival ficou com 9.043 unidades.

BYD SONG PRO: lançamento oficial e detalhes de motor, consumo e itens de série. VEJA O VÍDEO!