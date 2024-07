BYD Song Pro chega de olho em SUVs compactos com motor híbrido por menos de R$ 190 mil SUV chega em duas versões com até 235 cv e autonomia de até 110 km no modo elétrico

A BYD segue com o pé fundo no acelerador e acaba de apresentar o Song Pro, mais um crossover eletrificado que promete economia e desempenho. O Song Pro será vendido em duas versões: GL por R$ 189.800 e a GS por R$ 199.800. Os preços valem para as primeiras 3.000 unidades e são, na prática, um pouco mais altos que os dos SUVs compactos e mais em conta que a boa parte dos modelos médios. E aí está a vantagem competitiva proposta pela BYD.

Visualmente, o BYD Song Pro híbrido tem desenho semelhante ao BYD Song Plus, trazendo ampla grade frontal preta, faróis avantajados e longo capô. Por sua vez, a traseira tem lanternas sobre toda a tampa traseira do SUV em linhas que não surpreendem no estilo.

Por dentro, sao duas telas, sendo uma de 8,8 polegadas para cluster de instrumentos e a multimídia de 12,8 polegadas com sistema giratório já conhecido e espelhamento sem fio para Apple Car Play e Android Auto, sistema de câmeras entre outros elementos.

Em relação ao tamanho, o BYD Song Pro tem 4,73 metros de comprimento, 1,86 metro de largura, 1,71 metro de altura e entre-eixos de 2,71 metros. O porta-malas tem bons 520 litros.

Evolução nos motores





Sob o capô, o BYD Song Pro vem equipado com o sistema DM-i com motor 1.5 litro aspirado de 98 cv com 12,4 kgfm de torque, além de um motor elétrico de 197 cv e 30,6 kgfm de torque. A potência combinada divulgada pela marca chinesa é de 223 cv na versão GL e 235 cv na configuração GS. Inclusive, a bateria é de 12,9 kWh na opção de entrada, fazendo 71 km de autonomia no modo elétrico, e de 18,3 kWh, permitindo rodar até 110 km no modo 100% elétrico. Assim como o King, o Song Pro não conta com teto solar e nem sistema ADAS.

Versões, preços e equipamentos

BYD Song Pro GL - R$ 189.800

O BYD Song Pro GS vem equipado com função V2L com cabo incluso, o que permite carregar outros aparelhos com a energia da bateria do SUV, faróis em LEDs, rodas de 18 polegadas, painel de instrumentos de 8,8 polegadas, multimídia de 12,8 polegadas com GPS nativos e conexão com Android Auto e Apple CarPlay, ar-condicionado de duas zonas, freio de estacionamento eletrônico com função autohold, sensores de estacionamento dianteiro e traseiro, câmeras de 360 graus, chave presencial com partida por botão, seis airbags, porta-malas com acionamento elétrico, compatibilidade com sistema NFC, acendimento automático dos faróis, entre outros.

BYD Song Pro GS - R$ 199.800

Além de trazer todos os itens da versão GL, o BYD Song Pro conta com carregador de smartphone por indução, banco do motorista com ajustes elétricos, filtro de partículas no ar-condicionado, bem como bateria de 18,3 kWh, com alcance de até 110 km no modo 100% elétrico.

