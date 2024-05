BYD Song Pro já está no Brasil e será lançado em junho SUV híbrido quer o espaço do Corolla Cross e destaque entre SUVs compactos

Após mostrar o King desembarcando no Porto de Suape, em Pernambuco, a BYD informou que o Song Pro, que também está no lote entregue pelo navio Explorer NO.1 e será lançado em junho deste ano no Brasil. Contudo, a montadora não informou a potência da motorização eletrificada nem mais detalhes.

BYD Song Pro (Felipe Salomão) SUV compacto será lançado no Brasil em junho

Durante a visita ao Explorer 1 em Suape, a BYD deixou os jornalistas conferirem de perto tanto o lote do sedã King quanto do Song Pro que estavam em um andar intermediário da embarcação. Depois o veículo foi colocado do lado de fora quando os executivos confirmaram novidades.

Visualmente, a dianteira do BYD Song Pro é parecida com a do Song Plus, já vendida por aqui. Ja a traseira traz uma ampla lanterna em peça unica. Por dentro, o crossover tem acabamento mais sóbrio com tons mesclando o claro com o escuro, além de contar com um painel de instrumentos digital e multimídia giratória.

No tamanho o BYD Song Pro tem 4,74 metros de comprimento, 2,71 m de entre-eixos, 1,71 m de altura e 1,86 m de largura.

Sob o capô, o BYD Song Pro será equipado com motor 1.5 litro aspirado de até 110 cv e outro elétrico, totalizando 235 cv e 40,8 kgfm de torque. Todavia a marca não informou a potência do SUV nem divulgou uma ficha técnica oficial

O BYD Song Pro deve ter uma bateria de 18,3 kWh, que deve conferir uma autonomia de até 100 km no modo elétrico. A marca não informou dados de bateria. De toda forma, o lançamento em breve indica a aceleração da BYD diante dos rivais. Entre os modelos híbridos no segmento de SUVs temos como destaque o Toyota Corolla Cross e o Haval H6 que são modelos médios. No segmento de modelos compactos, a BYD não teria outro rival híbrido direto.

