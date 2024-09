BYD Song Pro ou Caoa Chery Tiggo 8 Pro: qual SUV vale mais a pena? Dois SUVs na faixa dos R$ 190 mil disputam atenção do cliente e tem proposta parecida Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 08/09/2024 - 02h00 (Atualizado em 08/09/2024 - 02h00 ) ‌



No competitivo mercado de SUVs, o Song Pro e o Tiggo 8 Pro surgem como opções atraentes para quem busca conforto, tecnologia e desempenho. Ambos oferecem características distintas que atendem a diferentes necessidades e preferências. O modelo da BYD acomoda até 5 pessoas, enquanto o da Caoa Chery pode levar até 7 passageiros. Sabemos que pela motorização são propostas parecidas mas muitos consumidores nem sabem disso com detalhes.

Além disso, um é importado da China, enquanto o outro é fabricado em CKD em Goiás, só que ambos têm preços bastante semelhantes entre R$ 188 mil e R$ 199 mil. Ademais, um oferece mais equipamentos de assistência à condução e motorização apenas a combustão, enquanto o outro proporciona maior autonomia com a bateria e o tanque cheios. Portanto, a Revista Carro analisará os principais aspectos de cada SUV para ajudá-lo a decidir qual é a melhor escolha.

Desempenho e Motor

O BYD Song Pro é um híbrido PHEV com recarga externa e está disponível em duas versões: GL e GS. O modelo GL conta com um motor a gasolina 1.5 litro aspirado de 98 cv e um motor elétrico de 197 cv, totalizando uma potência combinada de 235 cv. Equipado com uma bateria de 12,9 kWh na versão GL e 18,3 kWh na versão GS, o Song Pro permite uma autonomia de até 71 km e 110 km no modo 100% elétrico, respectivamente. Com tanque cheio de gasolina a autonomia combinada pode chegar aos 1.100 km.

‌



Por outro lado, o Caoa Chery Tiggo 8 Pro vem com um motor sem eletrificação a gasolina 1.6 TGDI, que gera 187cv e 28 kgfm de torque. Este motor é acoplado a uma transmissão de dupla embreagem de sete velocidades, permitindo uma aceleração de 0 a 100 km/h em 8,6 segundos. Além do mais, o SUV tem um consumo médio que varia entre 10,1 e 12 km/l, sendo menos econômico do que o rival da BYD, que também leva vantagem na potência, visto que conta com sistema eletrificado, que confere mais potência e autonomia.

Dimensões e Espaço interno

‌



O BYD Song Pro tem um comprimento de 4,74 metros, uma largura de 1,86 metro e uma altura de 1,71 metro, com um entre-eixos de 2,71 metros. Seu porta-malas traz 520 litros de capacidade, oferecendo espaço adequado para bagagens e itens do dia a dia. No entanto, é projetado para acomodar apenas cinco passageiros.

Em comparação, o Caoa Chery Tiggo 8 Pro tem comprimento de 4,72 metros, largura de 1,86 metro e altura de 1,70 metro, com o mesmo entre-eixos de 2,71 metros, o que é próximo dos números do rival. Todavia, o SUV fabricado no Brasil se destaca por poder levar sete pessoas, permitindo diversos tamanhos de capacidade do porta-malas, que tem 193 litros com todos os bancos, 889 litros com os bancos da terceira fileira rebatidos e 1.930 litros com todos os bancos traseiros deitados. Essa flexibilidade é ideal para famílias que necessitam de mais espaço para passageiros e bagagens. Aqui vale mencionar o Jeep Commander que vem equipado com motor T270 1.3 litro turbo de até 185 cv e pode levar até sete pessoas, só que custa a partir de R$ 219.990.

‌



Tecnologia e Conforto

No quesito tecnologia, o BYD Song Pro oferece um painel moderno com duas telas: uma de 8,8 polegadas para o cluster de instrumentos e uma multimídia de 12,8 polegadas com sistema giratório, que inclui espelhamento sem fio para Apple CarPlay e Android Auto. Além disso, vem com um sistema de câmeras 360 e ar-condicionado de duas zonas, carregador de smartphone por indução na versão GS, entre outros itens.

Já o Caoa Chery Tiggo 8 Pro apresenta um painel duplo curvo e um novo console central, sistema de som premium assinado pela Sony e central multimídia com GPS nativo, assim como modelos da BYD, e conexão com smartphones. O SUV também conta com um sistema de condução semi-autônoma no pacote Max Drive, que inclui frenagem automática e alerta de saída de faixa, proporcionando uma condução mais segura e assistida, o que não acontece no Song Pro, que não tem esses equipamentos, inclusive, não há alerta de ponto cego no crossover da BYD. Por outro lado, o Song Pro foca nas amplas telas com alta qualidade de reprodução e de usabilidade.

Segurança e Recursos Adicionais

Ambos os modelos são bem equipados em termos de segurança. O BYD Song Pro vem com seis airbags, câmeras de 360 graus e sensores de estacionamento, além de uma função V2L na versão GS que permite carregar dispositivos com a energia da bateria do SUV. No entanto, não conta com teto solar ou sistema ADAS, que certamente deixaria o veículo aproximadamente uns R$ 15 mil mais caro.

O Caoa Chery Tiggo 8 Pro também tem seis airbags e uma câmera de 540° para manobras. O pacote Max Drive oferece sistemas avançados de assistência ao condutor, como alerta de colisão e frenagem automática, entre outros. Aqui neste caso, o modelo fabricado em Goiás também leva vantagem, uma vez que traz equipamentos de assistência à condução não presentes no BYD.

Qual escolher?

O BYD Song Pro é ideal para quem busca um SUV híbrido com boa autonomia elétrica e tecnologia de ponta, especialmente na versão GS. Já o Caoa Chery Tiggo 8 Pro é uma excelente escolha para quem valoriza um espaço interno flexível e um motor eficiente, com um robusto pacote de segurança e conforto. A escolha entre os dois dependerá das prioridades do cliente em termos de desempenho, espaço e características tecnológicas. Dito isso, quem tem família grande o Tiggo 8 Pro será a melhor escolha. Já quem prioriza a economia de combustível, certamente vai preferir o Song Pro.

Atualmente, a BYD vende o Song Pro no site por R$ 195.800 na versão GL e por R$ 199.800 na configuração GS. Já a Caoa Chery negocia em seu site o Tiggo 8 Pro apenas em opção única por R$ 188.888.

