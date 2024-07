‌



BYD Song Pro vai mudar na China e pode deixar modelo brasileiro desatualizado

A BYD já registrou no Ministério de Informação da China o que será o novo BYD Song Pro. Lançado há quatro anos por lá e há um ano e meio no Brasil, é natural que o SUV híbrido ganhe mudanças.

O visual foi atualizado para o chamado “Dragon Face”, com novos faróis, lanternas e grade.

BYD Song Pro vai mudar na China e pode deixar modelo brasileiro desatualizado CarNewsChina/Reprodução

O novo motor híbrido é a principal mudança no DMi de quinta geração. Ele combina o motor 1.5 aspirado a gasolina (BYD472QC) com um motor elétrico (TZ210XYB) de 218 cv, alimentado por uma bateria de 18,3 kWh, proporcionando uma autonomia de 93 km.

O desenho do SUV está pronto, e sua estreia pode ocorrer em setembro, quando a BYD completará quatro anos de lançamento. Com esse lançamento, é certo que a BYD deixará o modelo nacional desatualizado. Portanto, quem for comprar o carro hoje precisa levar isso em conta.