BYD Tan terá nova versão híbrida na China que ainda não temos no Brasil Motor tem 271cv, novo perfil visual e "cockpit inteligente" Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 28/10/2024 - 13h00 (Atualizado em 28/10/2024 - 13h00 )

CarNewsChina/Reprodução CarNewsChina/Reprodução

O BYD Tan é o maior SUV da marca mas é vendido no Brasil apenas na versão elétrica. Na China o Tan também conta com uma versão híbrida DMi com sistema de quinta geração “DM 5.0 PHEV” que acaba de ganhar novidades importantes.

CarNewsChina/Reprodução CarNewsChina/Reprodução

Entre as novidades estão o novo motor BYD472ZQB 1.5 turbo de 156cv combinado com motor “EHS200 electric hybrid system” com 271cv. Ainda que seja quase metade da potência do motor elétrico a BYD está olhando com mais foco para os modelos premium híbridos. Recentemente o Vice-Presidente Senior da BYD Alexandre Baldy, disse ao R7 que acredita potencialmente no segmento de carros híbridos olhando para o universo premium.

CarNewsChina/Reprodução CarNewsChina/Reprodução

Visualmente o Tan híbrido terá nova assinatura e farois com elemento cromado e mais frisos ao redor do veículo e na traseira os “nós chineses” entrelaçados são nova assinatura do veículo.

CarNewsChina/Reprodução CarNewsChina/Reprodução

Por dentro há uma tela maior de 15,6 polegadas e painel de 12,3 polegadas com sistema DiLink 100 com cockpit inteligente. Há versões de sete lugares mas também de seis com passagem peloo segundo assento ao estilo das minivans.

CarNewsChina/Reprodução CarNewsChina/Reprodução

O preço ainda não foi revelado mas toda a suspensão do Tan ganha a novidade do sistema Disus C com tração integral, semelhante ao já usado na linha Bao e também nos carros da Denza.

