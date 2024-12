BYD vai gerar até 20 mil empregos em Camaçari/BA Empresa começa a operar em 2025 e já tem três modelos em vista Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 03/12/2024 - 11h00 (Atualizado em 03/12/2024 - 11h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

BYD/Divulgação BYD/Divulgação

Depois de uma visita técnica às obras da fábrica em Camaçari (BA), a BYD apresentou seu novo motor flex para os modelos “super híbrido” e fez um novo anúncio sobre a capacidade da fábrica. Com previsão inicial de geração de 10 mil empregos na região a BYD dobrou a meta e deve ficar com mais 10 vagas. “Esse movimento está alinhado com o crescente interesse do mercado local por soluções mais sustentáveis e tecnologias inovadoras no setor.” , disse o comunicado de imprensa da BYD.

Marcos Camargo Jr 01.12.2024

O cronograma prevê a abertura de 2 mil vagas em janeiro, 3 mil em maio e 5 mil em agosto. Os novos colaboradores serão integrados a diversas áreas da nova fábrica.

Marcos Camargo Jr 01.12.2024

“Com a contratação de 10 mil trabalhadores, estamos não apenas impulsionando a economia local, mas também contribuindo para o desenvolvimento de uma cadeia de valor mais verde e eficiente. A BYD está transformando Camaçari no Vale do Silício da América Latina. Estamos construindo um grande centro de P&D, treinando engenheiros e técnicos locais para liderarem em inovação. E isso é apenas o começo”, afirma Stella Li, CEO Américas e Europa e vice-presidente executiva global da BYD.

Marcos Camargo Jr 01.12.2024

“Nossa meta é consolidar a BYD entre as três marcas que mais vendem no país nos próximos cinco anos. Esperamos um aumento contínuo nas vendas de modelos híbridos e elétricos, acompanhando o crescimento do mercado e a expansão de nossa infraestrutura no Brasil. Hoje a BYD já conta com mais de 150 concessionárias em todos os estados”, destaca Alexandre Baldy, vice-presidente Sênior da BYD no Brasil.

‌



Marcos Camargo Jr 01.12.2024

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu no final do dia em Brasília. A CEO da BYD nas Américas, Stella Li, falou sobre os avanços da montadora chinesa no Brasil. A reunião contou com a presença do ministro da Casa Civil, Rui Costa; do ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho; do governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues; do senador Jaques Wagner; e do secretário-executivo do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Márcio Elias Rosa.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.