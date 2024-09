BYD Yuan Pro elétrico estreia para disputar com SUVs compactos: veja os preços Novidade tem ate 380 km com uma carga completa na bateria Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 05/09/2024 - 11h31 (Atualizado em 05/09/2024 - 11h31 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

BYD Yuan Pro elétrico estreia para disputar com SUVs compactos: veja os preços

A BYD vem travando uma grande batalha com segmentos tradicionais e nada escapa a esse intento. Já existem compactos, SUVs, sedãs e em breve até picapes da marca chinesa que já tem 3% das vendas totais de carros no país. Hoje a BYD apresenta o novo Yuan Pro, SUV compacto e elétrico que quer disputar a atenção de um segmento importante; o dos SUVs compactos.

BYD Yuan Pro elétrico estreia para disputar com SUVs compactos: veja os preços

A novidade pode rodar até 250km no ciclo PBEV do Inmetro com uma carga completa na bateria. No entanto, o ciclo brasileiro “pessimista” por considerar mais rodagem de estrada pode render mais de 300km com uma recarga no ciclo WLTP.

BYD Yuan Pro elétrico estreia para disputar com SUVs compactos: veja os preços

O Yuan Pro estreia por R$ 182.800 e quer o espaço de crossovers flex, a maioria 1.0 turbo, como Volkswagen T-Cross que é o líder, Chevrolet Tracker, Nissan Kicks, Hyundai Creta, Peugeot 2008, Citroën C3 Aircross, Caoa Chery Tiggo 5X, Jeep Renegade, Fiat Pulse e Fastback e Honda HR-V, por exemplo.





‌



Visual “Dragon face”





O estilo do BYD Yuan Pro não é nenhuma novidade pois a marca já mostrou o carro globalmente e ele já está nas concessionárias de várias partes do Brasil.

‌



BYD Yuan Pro elétrico estreia para disputar com SUVs compactos: veja os preços

Nesse novo desenho nota-se a dianteira com amplas lanternas, para-choques com duplas entradas que estão nas laterais e se repetem na traseira além de lanternas unidas em uma só peça de forma entrelaçada como no Dolphin. Essa aliás é sua proposta: ser um SUV do Dolphin que é um dos elétricos mais populares do país (o outro é o Dolphin Mini da própria BYD).

BYD Yuan Pro elétrico estreia para disputar com SUVs compactos: veja os preços

Por dentro, o novo SUV compacto traz o perfil do acabamento do Dolphin com diferenças em detalhes de saídas de ar e console elevado.

‌



BYD Yuan Pro elétrico estreia para disputar com SUVs compactos: veja os preços

O Yuan Pro vem equipado com painel digital de 8,8 polegadas e multimídia do tipo giratória com 12,8 polegadas com conexão com Android Auto e Apple CarPlay. Ademais, o Yuan Pro conta com câmera de 360 graus, compatibilidade com cartão NFC, GPS integrado, sistema de som com seis alto-falantes, duas entradas USB do tipo A e duas do tipo C, ar-condicionado, freios ABS, controle de tração, sistema de distribuição eletrônica da força de frenagem, assistência de partida em rampas, freio de estacionamento eletrônico, controle eletrônico de estabilidade, ajustes dos bancos dianteiros elétricos, sistema ISOFIX, carregador de smartphone por indução, entre outros.





Sem ADAS





No entanto, mais uma vez, a BYD apresenta um veículo sem pacote Adas. Para ter preço mais competitivo como foi o caso do sedã King, o Yuan Pro não conta com sistema de condução semi-autônoma, como controle de cruzeiro adaptativo, frenagem automática, entre outros. Também não traz sistema de monitoramento de ponto cego e em seu lugar há espelhos retrovisores comuns e nem mesmo o interno é eletrocrômico. Também estão ausentes os ajustes de altura do cinto de segurança.

BYD Yuan Pro elétrico estreia para disputar com SUVs compactos: veja os preços

Em relação ao tamanho, a ficha técnica do BYD Yuan Pro mostra bons 4,31 metros de comprimento, 1,83 metro de largura, 1,67 metro de altura, 2,62 metros de entre-eixos e porta-malas com apenas 265 litros.

BYD Yuan Pro elétrico estreia para disputar com SUVs compactos: veja os preços

A motorização é 100% elétrica com potência de 177 cv e 290 Nm de torque, o que permite acelerar de zero a 100 km/h em apenas 7,9 segundos e atingir a velocidade máxima de até 160 km/h. O conjunto aliás é o mesmo do Dolphin Plus posicionado como topo de linha aplicado a um SUV. A bateria é a tradicional Blade LFP de 45,1 kWh, o que permite o SUV rodar até 380 km com a carga cheia.