Cadillac Sollei: conceito mostra futuro inspirado no passado Conversível elétrico usa novos conceitos de design e pode apontar para o futuro da marca Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 23/07/2024 - 14h00 (Atualizado em 23/07/2024 - 14h00 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Cadillac Sollei: conceito mostra futuro inspirado no passado

A Cadillac é uma marca em processo de reinvenção nos Estados Unidos. Símbolo de luxo Especialmente a partir dos anos 1950 até a década de 1970 foi se perdendo ao longo do tempo embora tivesse alguns momentos com lampejos de criatividade inúmeros positivos. Agora a marca lançou o conceito Sollei que marca uma nova visão da marca de luxo da General Motors.

Cadillac Sollei: conceito mostra futuro inspirado no passado

Desde 2009 a Cadillac não tem um modelo conversível e já faz 50 anos que o Eldorado Com capota aberta saiu de linha. O Sollei ainda não foi lançado mas mostra que o futuro tem um toque de passado.

Cadillac Sollei: conceito mostra futuro inspirado no passado

A Cadillac está fazendo veículos sob encomenda, o que fará deles cada vez mais exclusivos no futuro. O Sollei tem linhas orientadas para o luxo neste carro que é feito feito sobre a plataforma Ultium. Olhando para o interior, onde está o ponto alto do Sollei, a Cadillacfoi meticulosa nos detalhes.

Cadillac Sollei: conceito mostra futuro inspirado no passado

Parte do acabamento do carro usa um material reciclável e de origem biodegradável denominado Fine Mycelium, mesclando ainda couro, madeira e metal. Aliás, no encosto dos bancos a finas peças de madeiras encaixadas manualmente. Na verdade o carro, caso seja lançado de fato dessa forma, será também uma peça sob encomenda.

Publicidade

Cadillac Sollei: conceito mostra futuro inspirado no passado

“O que um veículo como o Sollei faz é nos permitir dar a esses indivíduos criativos dentro da organização Cadillac a chance de se expressar, e acho que eles fizeram um bom trabalho ao expressar como um conversível 2+2 poderia ser”, disse John Roth, vice-presidente global da Cadillac.

Ainda não há qualquer dado técnico a respeito deste novo carro da Cadillac. Não sabemos de fato se ele será produzido em série. No entanto, ele aponta para onde a marca está olhando em um futuro 100% elétrico também neste segmento de alto luxo.

Publicidade