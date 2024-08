Calor e baixa umidade: quais os efeitos sobre o seu carro? Persistência do calor e da baixa umidade pode prejudicar mais do que o visual empoeirado do veículo Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 21/08/2024 - 02h00 (Atualizado em 21/08/2024 - 02h00 ) ‌



Feeepik/Divulgação Feeepik/Divulgação

A persistência das temperaturas mais altas combinadas com baixa umidade do ar sobretudo no centro oeste, sul e sudeste do país prejudicam mais do que a saúde das pessoas. Quando o tempo está seco e quente o carro também sofre com efeitos adversos e seu desgaste é mais acentuado. Por isso veja alguns pontos importantes para verificar no seu veículo nesta época do ano:

1. Verifique o Sistema de Arrefecimento. Com o carro frio e desligado verifique se o nível do líquido está adequado e que a mistura entre água e aditivo está correta para evitar o superaquecimento do motor. Não complete o nível com água e use o aditivo indicado. Jamais abra o reservatório com motor quente e se o consumo de água estiver alto consulte o mecânico.

Feeepik/Divulgação Feeepik/Divulgação

2. Radiador e Mangueiras. Inspecione o radiador e as mangueiras para detectar possíveis vazamentos ou desgaste. Com o carro desligado e frio use uma lanterna e veja logo na frente o radiador e as mangueiras conectadas a essa peça que devem estar bem presas com braçadeiras metálicas. Se houver sinal de desgaste procure um mecânico.

Feeepik/Divulgação Feeepik/Divulgação

3. Cuidado com os Pneus. Pneus mal calibrados podem superaquecer e aumentar o risco de estouros. Verifique a pressão regularmente e ajuste conforme as recomendações do fabricante. Cuidado com pressão acima do recomendado pois o risco de explosão é maior sob altas temperaturas. Pressão baixa também acelera o desgaste do pneu com o solo.

Feeepik/Divulgação Feeepik/Divulgação

O calor pode acelerar também o desgaste dos pneus pois a borracha sofre mais nesse tipo de clima seco e quente. Fique atento ao estado da banda de rodagem e faça o rodízio dos pneus conforme indicado no manual do carro .

4. Proteção da Pintura. Lave e Encerre o Carro. A poeira e o sol intenso podem danificar a pintura. Mantenha o carro limpo e aplique cera para proteger a superfície. Não basta usar cera do tipo spray de aplicação rápida. É preciso usar cera em pasta para recompor a camada de verniz que protege a pintura.

Feeepik/Divulgação Feeepik/Divulgação

Sempre que possível, e se for possível, estacione em locais com sombra para evitar a exposição direta ao sol, que pode desbotar a pintura e danificar o interior especialmente bancos em couro e acabamentos plásticos.

5. Cuidado com o Interior. Use protetores para o painel e bancos, especialmente se forem de couro ou vinil, para evitar ressecamento e rachaduras. Mas cuidado com produtos a base de silicone que ressecam a superfície. Há bons produtos naturais que ajudam a proteger a superfície do sol.

Feeepik/Divulgação Feeepik/Divulgação

6. Manutenção do Ar-Condicionado. Verifique o Sistema. Certifique-se de que o sistema de ar-condicionado está funcionando corretamente e que o filtro de ar está limpo para garantir a eficiência do resfriamento. Aproveite para trocar o filtro de cabine que vai limpar e proteger o interior do carro de poeira e fuligem comuns nessa época do ano.

Feeepik/Divulgação Feeepik/Divulgação

7. Evite Combustível Antigo. Com temperaturas elevadas, a gasolina e o etanol podem evaporar mais rapidamente, o que pode causar problemas de ignição. Reabasteça regularmente e evite deixar o carro com pouco combustível. Se o carro é de uso eventual apenas abasteça com gasolina de alta octanagem que protege o motor e não se deteriora rapidamente.

Feeepik/Divulgação Feeepik/Divulgação

8. Verificação das Borrachas e vedações. O calor pode ressecar e esfarelar as borrachas das portas, janelas e limpadores de para-brisa. Inspecione e aplique produtos específicos para manter a flexibilidade e evitar vazamentos. Se notar desgaste, troque pois são itens de substituição simples e barata.

Fortes chuvas: quanto custa e como trocar o limpador de para-brisa - Feeepik/Divulgação Feeepik/Divulgação

9. Líquido do Limpador de Parabrisa. Reabasteça Regularmente. O tempo seco pode levar ao acúmulo de poeira no para-brisa. Mantenha o reservatório do líquido limpa-parabrisa cheio e os limpadores em bom estado. Se for preciso, acione o lavador por alguns segundos para só então ligar o limpador.