Caoa Chery Tiggo 8 Pro é lançado por R$ 188,8 mil SUV de sete lugares ganha novo design e motor 1.6 turbo recalibrado Autos Carros|Marcos Camargo Jr 23/08/2024 - 10h20



A Caoa Chery anunciou nesta manhã o novo Tiggo 8 Pro. Com o novo estilo seguindo o padrão já oferecido na China o SUV de 7 lugares produzido em Anápolis/GO foi lançado em 2020 e já teve várias versões incluindo uma plug-in hybrid.

O Tiggo 8 estreia novidades como a nova grade mais ampla, logotipo Caoa Chery iluminado, lanternas redesenhadas em LED, novos faróis em LED com alcance superior a 80m e rodas de 19 polegadas com novo desenho.

Nas mudanças de conteúdo o Tiggo 8 ganhou novo painel duplo e curvo, novo console e alavanca de câmbio, reposicionamento das maçanetas internas e som com oito falantes assinados pela Sony. Os bancos são novos com revestimento em couro e agora com três memórias além de iluminação interna com mais cores que se estendem até as portas traseiras.

A multimídia tem Apple Apple Car Play e Android auto com quatro pontos de carga USB, GPS nativo inclusive na tela à frente do motorista.

Em segurança a Caoa traz câmera de 540° para auxilio de manobras, seis airbags além dos controles de tração e estabilidade e com pacote Max Drive o Tiggo 8 tem sistema de condução semi autônoma com frenagem automática, alerta de saída de faixa, alerta de colisão e outros itens de série.



O Tiggo 8 Pro teve o motor 1.6 TGDI a gasolina foi recalibrado para melhorar eficiência mesmo mantendo os 187cv e 28kgfm de torque combinado com câmbio de dupla embreagem com sete velocidades. O 0-100km/h é feito em 8,6s o consumo é de 10,1 a 12km/l com gasolina.

O Tiggo 8 Pro estreia mudanças no motor 1.6 turbo GDI que ganha nova bomba de óleo com pressão variável, novo radiador e outras melhorias. O bloco do motor também foi modificado para oferecer mais rigidez e trabalhar com menor ruído.



Entre os diferenciais do carro estão conjunto de seis airbags, porta malas com cerca de 1.000 litros com banco traseiro rebatido, painel digital entre outros.

O novo Tiggo 8 Pro entra na linha de combate com o Jeep Commander que também tem 7 lugares mas também quer a atenção de clientes de produtos como Jeep Compass, Toyota Corolla Cross, Volkswagen Taos, Ford Territory e Honda ZR-V.



O novo Caoa Chery Tiggo 8 Pro está disponível nas cores preta, azul, cinza e branca com cinco anos de garantia e condições de financiamento e de seguro em parceria com empresas como Santander, Alfa e Banco Safra.



A Caoa Chery tem hoje 10 versões ao todo com a linha do Tiggo 5X, Tiggo 7 (Pro e Sport), Tiggo 8 e o iCar. “Nossa previsão é de terminar o ano de 2024 com 9% de share no mercado de SUCs. Em 2023 foram mais de 25.400 unidades vendidas e neste ano já chegamos a 73.000 unidades, crescimento de 190%”, explica Leonardo Lukacs, diretor de Engenharia da Caoa Chery.

A fábrica já produziu 76.000 unidades este ano na fábrica de Anápolis e ainda importou 1.572 unidades, crescimento notável diante das pouco mais de 26 mil unidades produzidas em 2023. Desde março a fábrica opera acima das 5.000 unidades produzidas por mês.



A fábrica que tinha 2.040 funcionários em 2023 projeta chegar a 6.000 pessoas operando em três turnos. Agora a Caoa conta conta com 209 robôs, número cinco vezes maior que há cinco anos atrás. A fábrica também será ampliada para atender a elevação da capacidade instalada com mais 11.000 m2 para alocar uma nova área de construção de carrocerias e 10.000 m2 de depósito somando mais de 36.000m2 de áreas novas.



Annuar Ali, vice presidente da Caoa explica como será feita a expansão da capacidade produzida. “Chegamos ano passado ao terceiro turno mas para elevar a capacidade de produção sem robôs e por isso compramos os robôs que eram usados na Ford em Camaçari que farão parte de uma expansão que iremos concluir até fevereiro do próximo ano”, disse.