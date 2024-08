Carro difícil de pegar no frio: Entenda o motivo Velas, bateria, cabos ou mesmo excesso de etanol podem dificultar a partida pelas manhãs: veja como amenizar esse efeito Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 04/08/2024 - 02h00 (Atualizado em 04/08/2024 - 02h00 ) ‌



Durante a temporada de inverno com temperaturas mais baixas muitos carros sofrem com a partida mais difícil e isso tem várias razões. Os veículos a combustão precisam de maior energia inicial para ligar o motor e muitos sofrem com problemas de partida. Mesmo após o funcionamento inicial, pela manhã, podem seguir falhando ao longo de vários quilômetros e isso tem vários motivos. O R7-Autos Carros preparou uma matéria especial com os principais problemas que podem atrapalhar a vida do automóvel em dias mais frios. Veja os principais:

Bateria fraca: a partida inicial, pela manhã, requer mais energia. Para enviar a centelha que é a eletricidade para as velas, se a bateria não estiver boa a partida pode demorar mais tempo. Por isso a bateria fraca pode ser a causa mais comum para essa demora. Vale a pena verificar e se for o caso trocar a bateria.

Velas desgastadas: se a partida chegar às velas e essa peça estiver desgastada pode ser que o carro apresente falha. É muito comum pois no inverno a baixa temperatura demanda um sistema elétrico em perfeito funcionamento. Vale a pena ver e se for o caso trocar o kit de velas que pode ter 3 ou 4 unidades, o mais comum, ou 5, 6 ou 8 em modelos de motor maior.

Problemas na ignição: cabos de vela desgastados ou bobina podem compromenter a partida do carro. Geralmente eles resultam em falha na hora da direção do carro seja por falta de isolamento correto nas borrachas ou itens plásticos qe isolam a peça. Um mecânico de confiança pode fazer o teste e verificar se cabo ou vela estão com problema. Alguns carros modernos não tem cabo mas o conjunto pode falhar mesmo assim.

Etanol pode ser a causa: mesmo em carros flex o etanol pode ser a causa de uma partida difícil. Nos dias frios a temperatura desse combustível está mais baixa e nem sempre o sistema de alimentação do carro consegue “ler” o combustível ou aquecê-lo da forma adequada antes de injetar no motor. Em carros a etanol vale a pena abastecer com um pouco de gasolina no tanque para evitar esse problema e nos carros flex vale a pena fazer o mesmo seja no tanquinho ou diretamente no tanque.

Combustível de má qualidade: combustível ruim também dificulta a vida do sistema de injeção e faz o carro falhar. Sempre é bom lembrar que o carro precisa ser abastecido em postos de qualidade evitando excesso de aditivos, água ou solventes que compromentem a saúde do motor do veículo.