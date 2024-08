Carro elétrico da Mercedes explode e deixa 20 feridos na Coreia do Sul Veículo estava em estacionamento e teria sido atingido em uma colisão o que causou superaquecimento da bateria Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 03/08/2024 - 17h00 (Atualizado em 03/08/2024 - 17h00 ) ‌



Carro elétrico da Mercedes explode e deixa 20 feridos na Coreia do Sul

Sabemos que acidentes causados por explosões em carros elétricos são raros. No entanto, há cada vez mais modelos elétricos e os cuidados com o sistema de carga, baterias e a parte elétrica do veículo sempre requerem atenção. Nesta semana um Mercedes EQE pegou fogo na Coreia do Sul e deixou 21 pessoas intoxicadas e também um bombeiro.

O Mercedes Benz EQE estava em uma garagem de um edifício residencial e começou a expelir fumaça branca e depois explodiu. A fumaça tóxica se espalhou pelo prédio e 20 moradores ficaram intoxicados e foram hospitalizados. Um bombeiro envolvido na operação também se intoxicou. Além disso as chamas atingiram outros 70 veículos que estavam no mesmo estacionamento.

No total 209 unidades foram evacuadas quando o corpo de bombeiros no distrito de Incheon foram acionados. Segundo o jornal local Korea JoongAng Daily “Não foi possível confirmar o modelo exato das baterias usadas no veículo mas estamos colaborando com as autoridades para descobrir as causas deste incdente e determinar a sua casa”.

A polícia e os bombeiros especulam que o veículo teria sido atingido por outro causando uma colisão que danificou o sistema de carga e causou superaquecimento da bateria. O EQE usa baterias CATL de lítio ferro fosfato com 90,6kwh.

