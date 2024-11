Carro flex sem partida a frio? Veja como evitar problemas Nos últimos anos os carros flex deixaram de oferecer o “tanquinho de partida a frio” mas isso nem sempre é bom Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 23/10/2024 - 02h00 (Atualizado em 23/10/2024 - 10h14 ) twitter

Há vários anos os carros flex nacionais foram deixando de oferecer o reservatório de partida a frio. Os primeiros modelos flex, no entanto, vinham de série com um pequeno reservatório que ficava junto ao motor para que o motorista pudesse abastecer com gasolina quando utilizasse maior proporção de etanol no tanque.

Porém, a tecnologia dos motores avançou bastante e este reservatório já não está mais presente. No entanto, há muitas notícias de motoristas com problemas em seus carros após um tempo utilizando apenas etanol. Veja como evitar falhas e problemas de motor quando o carro não tem mais reservatório de partida a frio.

Fato é que a gasolina é composta por substâncias que ajudam sim a lubrificar o motor. Por isso, mesmo que o carro utilize mais tempo etanol é importante que o motorista abasteça de tempos em tempos com gasolina.

Assim, mesmo que o seu carro seja flex e o fabricante diga que você pode alternar o combustível quando quiser, isso não é bem verdade. Abasteça com gasolina sempre que possível para ajudar na lubrificação do motor e evitar falhas no sistema de alimentação.

Em caso de dificuldade de partida é comum que os mecânicos façam limpeza de um bico de injeção ou troquem apenas uma vela. Mas isso do ponto de vista técnico não é adequado. Durante a manutenção, não deixe que o mecânico faça a limpeza de apenas um mas sim de todos os bicos injetores de combustível e as velas devem ser substituídas por completo e nunca por unidade.

É sempre importante a indicação de usar velas originais. O mesmo vale para peças do sistema de alimentação do motor (bicos, válvulas, injetores de combustível etc). Quando o uso do etanol é mais frequente do que de gasolina o motor com o sistema de pré aquecimento tem mais “trabalho” para aquecer o etanol que resultará em um funcionamento mais adequado na primeira partida.

Outro ponto importante é a lubrificação. Somente utilize o óleo original especificado pela montadora e não somente o óleo com a especificação genérica. Exemplo: 5w20, 0w20, 20w40 etc. seja rigoroso com o óleo e troque no intervalo adequado de 10.000km sempre com filtro. A lubrificação adequada permitirá que o motor também trabalhe de forma correta e assim evite falhas que podem resultar em custo de manutenção elevado no futuro.

