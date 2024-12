Carro usado pouco rodado: por que pode ser uma cilada? Baixa quilometragem com adulteração ou pouco uso são duas faces da mesma moeda Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 04/12/2024 - 02h00 (Atualizado em 04/12/2024 - 02h00 ) twitter

Na hora de comprar um carro usado existe um golpe muito comum que tem duas faces: a baixa quilometragem. Procurada por uns e desejada por muitos a baixa quilometragem seria um indício de bom carro usado. Mas essa informação pode esconder uma verdadeira cilada.

Existem alguns indícios de que o carro pouco rodado é na verdade um veículo “maquiado” e se de fato ele rodou pouco esse também pode ser um sinal negativo.

O carro de baixa quilometragem pode esconder um primeiro problema que é justamente seu pouco uso. Um carro que ficou muito tempo na garagem pode ter peças engripadas, borrachas ressecadas como pneus e mangueiras e borra de óleo no motor. Um carro de pouco uso é uma boa opção mas mesmo esse veículo precisa ter cuidado constante: ligar o veículo, rodar ainda que seja em percursos curtos, trocar óleo todo ano com filtro e fazer revisão do fluido do arrefecimento são cuidados importantes.

Se o carro não for usado por muito tempo e não tiver manutenção correta bastará começar a utiliza-lo de forma constante para que os problemas apareçam. Pneus podem esfarelar e comprometer a frenagem, mangueiras podem se romper e o motor pode parar por borra ou olho envelhecido que compromete o desempenho.

E se a quilometragem for adulterada?

Esse é outro problema que pode ocorrer e na verdade é mais comum. A quilometragem adulterada é muito comum no Brasil, infelizmente.

Por isso ao comprar um carro usado é fundamental fazer uma análise completa da parte mecânica e um laudo cautelar. Ele indica o histórico do carro e a passagem do veículo por bases de dado de concessionárias, revendedores e a transferência de documento ao longo da vida do veículo (bem como a quilometragem em cada transação de documentos)

A quilometragem adulterada pode esconder necessidade de uma manutenção preventiva como uma troca de embreagem, ajustes nos freios e outros temas importantes que devem ser vistos de tempos em tempos.

Por isso ter uma avaliação mecânica profunda e um laudo cautelar são necessários para evitar golpes e pegadinhas na hora de comprar um veículo usado.

