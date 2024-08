Carros abaixo dos R$ 70 mil: eles existem (veja a lista) Citroën C3, Renault Kwid e Fiat Mobi são oferecidos abaixo dessa linha de corte Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 31/08/2024 - 02h00 (Atualizado em 31/08/2024 - 02h00 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Citroën já vendeu mais de 4 mil unidades do novo C3 desde o lançamento

Universo dos carros populares está bastante restrito no Brasil nos últimos anos. Em média os carros ficaram até 30% mais caros fruto da elevação de custos e também da obrigatoriedade de inclusão de alguns equipamentos de segurança. Atualmente o preço de tabela dos carros brasileiros começam na casa dos R$ 70 mil. Mas ainda é possível achar bonificações e condições especiais para comprar um modelo de entrada. O R7-Autos Carros pesquisou as condições atuais de compra de alguns modelos. Veja quais são:

Fiat Mobi 2025 mantém motor Fire e mesmos itens de série

A Stellantis está promovendo uma ação de vendas para dois modelos de entrada da gama: Citroën C3 e Fiat Mobi são vendidos com bons descontos por R$ 69,9 mil e R$ 63,9 mil.

Fiat quer fazer do Mobi Like o carro mais barato do Brasil

No caso do Fiat Mobi a versão LIKE de R$ 72,9 mil é oferecida por R$ 63,9 mil. O desconto de 12,4% é oferecido somente na cor preto Volcano e tem ar condicionado, direção hidráulica, vidro dianteiro elétrico, controle de tração e estabilidade. A oferta a princípio está restrita ao site ofertas da marca mas encontramos diversos anúncios do carro inclusive em outras cores pelo mesmo preço destacado.

Fotos: Citroën/Divulgação Fotos: Citroën/Divulgação

Já a Citroën está vendendo a versão de entrada Plus 1.0 MT ano modelo 2024 cujo valor de tabela é R$ 76.890 por R$ 69.990. Essa versão tem assistente de partida em rampas, ar-condicionado, direção elétrica, monitor de pressão dos pneus e vidros dianteiros elétricos.

‌



Kwid 2023 Renault Divulgação

A Renault anuncia o Kwid por R$ 74.490, porém ao pesquisarmos na rede de concessionários encontramos a versão de entrada por R$ 63.990. A versão de entrada tem motor 1.0SCe de 71cv e 10kgfm de torque combinado com câmbio manual de cinco marchas. Na versão de entrada o carro tem rádio “Continental” 2DIN, travamento automático das portas, vidro dianteiro elétrico, abertura interna do porta malas, ar condicionado e direção elétrica.

NOVO CITROËN C3 You! Nova versão TURBO opinião. VEJA O VÍDEO!