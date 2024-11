Carros elétricos baratos: o que teremos no Brasil em 2025 Venda de veículos híbridos e elétricos deve representar 50% do nosso mercado dentro de cinco anos Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 17/10/2024 - 02h00 (Atualizado em 17/10/2024 - 02h00 ) twitter

Quem mora em uma cidade média ou grande com certeza já viu algum veículo híbrido ou elétrico conectado em tomadas nos shoppings e centros comerciais. Esta cena será cada vez mais comum nos próximos anos. A venda de veículos híbridos e elétricos deve representar 50% do nosso mercado dentro de cinco anos, segundo um estudo da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea), em parceria com o Boston Consulting Group (BCG). E, olhando especificamente para o mercado dos carros elétricos a bateria, já existem várias opções pelo mesmo preço de um carro a combustão com o motor Flex.

Hoje, o carro mais em conta com motor elétrico é o BYD Dolphin Mini, por cerca de R$ 115 mil o que equivale ao preço de um compacto como Chevrolet Onix, Volkswagen Polo e Hyundai HB20. No próximo ano devemos ter mais opções de custo reduzido por aqui. O R7-Autos Carros mostra alguns desses elétricos mais acessíveis que estarão em breve no mercado brasileiro:

Interior do Leapmotor T03

Leapmotor T03: a marca de elétricos do grupo Stellantis vai dar as caras por aqui em 2025. A grande aposta está no T03, um compacto de 95 cv e bateria suficiente para 265 km no ciclo WLTP e pode chegar a 395 km em uso urbano. Seu peço em reais na Europa é de R$ 115 mil, em conversão direta.

SAIC/Reprodução SAIC/Reprodução

Baojun Yep Plus: mini SUV elétrico é fruto de uma marca que tem parceria com a GM na China. Tem motor de 68 cv e autonomia entre 300 km e 400 km nos testes feitos na China, onde ele custa cerca de R$ 65 mil em valores convertidos.

Jac Yiwey 3: executivos ligados à Jac Motors já deram como certa a estreia do compacto elétrico por aqui este ano, mas até agora ele não havia sido lançado. O Jac Yiwey 3 tem motor de 95 cv e é vendido na China com baterias de 41 kWh ou 51,5 kWh, com autonomia de 405 km e 505 km. Recentemente, ele até ganhou uma versão mais em conta, por R$ 47 mil em valores convertidos.

Renault Kwid: renovado na Europa, o Dacia Spring é nosso Kwid elétrico. Ele deve ser relançado por aqui com sistema elétrico mais eficiente e melhor regeneração de baterias. Tem motor de 65 cv e baterias de 26,8 kWh de capacidade, que hoje rendem autonomia de 220 km no ciclo WLTP. Hoje, o Kwid é vendido de forma promocional por R$ 99 mil.

