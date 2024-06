Alto contraste

Carros elétricos: Fisker abre processo de falência nos EUA

Uma das promessas do mundo automotivo especialmente quando o assunto é carro elétrico acaba de abrir processo de falência. A Fisker teve dificuldades de escalar sua produção e protocolou hoje o pedido junto aos seus credores. A empresa tem ativos de US$ 500 milhões que podem chegar a US$ 1 bi, cerca de R$ 5,4 bilhões e passivos superiores a US$ 500 milhões, cerca de R$ 2,8 bilhões.

O processo que chegou ao pedido começou já no ano passado quando a empresa atrasou pedidos e começou a receber novas encomendas de seus veículos elétricos com descontos de até US$ 20 mil. Inicialmente a marca planejava montar 40 mil veículos em 2023 mas efetivamente só entregou 10 mil.

“Como outras empresas do segmento de veículos elétricos lidamos com vários fatores macroeconômicos e ventos contrários que impactaram nossa lucratividade e eficiência”, disse a Fisker em um comunicado.

A empresa teve dificuldades com fornecedores e os carros apresentaram problemas no freio e no sistema de fechamento das portas levando clientes a desistirem de pedidos de compra. Além disso as vendas de carros elétricos em baixa prejudicaram o planejamento da empresa.





