Carros para PCD: descontos podem chegar a R$ 40 mil até o fim do mês Toyota amplia descontos, assim como Volkswagen, mas preços valem até o dia 31 Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 28/01/2025 - 02h00 (Atualizado em 28/01/2025 - 09h31 )

Toyota/Divulgação

Mesmo com regras mais rígidas para aquisição os carros para o público PCD (pessoas com deficiência), os consumidores interessados contam com várias opções válidas até o final de janeiro de 2025. Há ofertas interessantes para veículos como Toyota Corolla.

Corolla GLI

O sedã médio mais vendido do país está com bônus para o público PCD na versão GLi de entrada. São R$ 38 mil de desconto, o que reduz o preço para R$ 120.023,83.

A versão GLi tem motor 2.0 e 7 airbags, mas traz ar condicionado manual e mantém o pacote ADAS “Toyota Safety Sense” com ACC e farol alto automático.

Outras versões também têm desconto, porém com bonificação menor. O Corolla XEi de R$ 161,9 mil sai por R$ 149,6 mil, o Altis Premium sai de R$ 188,5 mil para R$ 174,1 mil e o Altis Premium Hybrid de R$ 199,9 mil sai por R$ 184,6 mil.

Corolla Cross

O SUV médio também tem parte do portfólio disponível para o público PCD nas versões XR e XRE. Há bônus de fábrica além de isenção de IPI. A versão XR de R$ 170,6 mil caiu para R$ 12929,22 mil e a XRE de R$ 183,9 mil sai por R$ 136,2 mil. A bonificação fica em torno de 18% sobre o valor público sugerido.

Toyota/Divulgação

Linha Citroën

A Citroën divulgou uma campanha de vendas para o C3, Aircross e também para o Basalt em preços válidos também até o final da semana. O Citroën C3 Aircross Feel tem R$ 26 mil de desconto e sai de R$ 119,9 mil para R$ 93,9 mil.

Citroën C3 e Aircross recebem mudanças na linha 2025/25 (Citroën Stellantis Divulgação)

O Citroën Basalt Shine também tem desconto similar e cai de R$ 117,1 mil para R$ 91,4 mil. O Citroën C3 You!, que tem preço público sugerido de R$ 102,9 mil, cai para R$ 84,9 mil. No caso dos três produtos a mecânica e câmbio seguem os mesmos. Motor T200 1.0 turbo de 125/130cv e 20,4kgfm de torque combinado com câmbio automático do tipo CVT.

Nissan Sentra e Versa

O sedã médio da Nissan traz um generoso desconto na campanha de janeiro de 2025. Com motor 2.0 aspirado de 151cv e 20kgfm de torque, o Sentra Advance que é a versão de entrada que tem preço de R$ 166,7 mil sai por R$ 130,9 mil. É um desconto de R$ 35,8 mil sobre o valor público sugerido.

Nissan/Divulgação

No caso do sedã compacto Versa também há uma campanha ativa até o final de janeiro. Os descontos chegam a R$ 23 mil. A versão de entrada Sense de R$ 115,6 mil sai por R$ 90,9 mil, a Advance de R$ 122,6 mil sai por R$ 101 mil e a Exclusive topo de linha de R$ 141,9 por R$ 120,9 mil.

Volkswagen/Divulgação

Volkswagen Polo e Nivus

O Polo Sense é a versão de entrada turbo e automática que está em uma campanha de descontos de 7% sobre o valor de tabela dos R$ 104,5 mil. Com descontos de IPI, ICMS e IPVA, a redução chega a R$ 19 mil e o carro sai por R$ 84,9 mil.

Nova versão atende ao limite de preço para o público PCD

Já o Nivus que estreou no segmento PCD há pouco tempo ganha desconto de R$ 22 mil para a versão PCD. As versões Comfortline e Highline tem descontos especiais. A Comfortline de R$ 143,4 mil cai para R$ 123,1 mil e já tem itens como seis airbags, multimídia de 10 polegadas e painel digital, além de faróis em LED. A versão Highline de R$ 160,7 mil cai para R$ 137,9 mil.

Caoa Chery/Divulgação

Caoa Chery Tiggo 5X Sport

O SUV compacto da Caoa Chery tem desconto para o público PCD. Com motor 1.5 turbo de 150cv e câmbio automático, o SUV com preço de R$ 127,9 mil cai para R$ 118,8 mil.

