Carros que estão com desconto mas vão mudar muito em breve Lista conta com picape, SUVs compactos e crossover médio

Comprar um carro zero quilômetro requer sempre uma dose de atenção. Se por um lado a qualidade dos veículos atuais é altíssima por conta da tecnologia é preciso prestar atenção a um fator primordial: o ciclo de vida desse veículo. Às vezes um desconto generoso pode ocultar o fato de que o carro vai mudar em breve ou ainda pior, está saindo de linha.

Para evitar uma compra ou no mínimo fazer o consumidor pesar na balança o que procura e espera do seu próximo automóvel, o R7-Autos Carros listou alguns modelos que estão saindo com descontos interessantes mas estão prestes a mudar de geração ou de modelo.

Amarok

Nesta semana destacamos os descontos da Volkswagen Amarok que chegam a R$ 35 mil para consumidor final e até R$ 70 mil para clientes com CNPJ. A Amarok Extreme tem sido encontrada nas lojas R$ 270.690, uma redução considerável em relação aos R$ 340.690 da tabela.

Mas há uma razão para isso. Em breve a Amarok deve mudar de estilo mesmo que mantenha sua geração o que deixará as versões até 2024 bem diferentes na lista de equipamentos e no visual. A mecânica da “nova” Amarok deve se manter no 3.0 V6 turbodiesel de 258 cv com câmbio automático de 8 marchas e tração integral nas quatro rodas 4Motion. Mas muita gente pode não querer um modelo novo e defasado na garagem.

Peugeot 208

Outro carro que não deve mudar tanto assim mas é vendido com descontos é o Peugeot 208. A razão é que haverá uma pequena mudança de estilo na linha do compacto vendido com motor 1.0 Firefly aspirado ou 1.0 turbo T200 de 130cv (pois o 1.6 aspirado vai sair de linha também).

A versão de entrada Like é oferecida por $ 79.590, desconto de R$ 16.400 em relação aos R$ 95.990 cobrados na tabela. A versão Style agora custa R$ 87.590, desconto de R$ 10 mil sobre a tabela. O Style custa R$ 109.990 e a Griffe R$ 114.990, um desconto de R$ 1,4 mil sobre o preço de tabela.

Volkswgen Taos

O SUV médio da Volkswagen também deve mudar embora não seja exatamente agora. Ele sofrerá um facelift de meia vida na Argentina e no início de 2025 deve chegar ao Brasil. Serão mudanças pequenas mas isso deixará o modelo atual sem o mesmo estilo o que pode levar a uma desvalorização no futuro. Há especulações de que o Taos seja o primeiro híbrido flex da marca Volkswagen com essa mudança.

Por isso descontos e bonificações tem surgido há algum tempo. Para clientes com CNPJ a VW está vendendo a versão Highline de R$ 210,9 mil por R$ 189,8 mil, desconto de R$ 21 mil sobre o valor de tabela.

Nissan Kicks

O SUV compacto da Nissan deve estrear uma nova geração até o final do ano e por isso a Nissan tem elevado o nível de produção o que se reflete nas vendas do veículo.

Há descontos em todas as faixas, bonificação, valorização do usado na troca com abatimentos que superam facilmente os R$ 10 mil sobre o valor de tabela o que varia muito conforme a região. Mas o consumidor deve ficar atento pois em breve pode ter um modelo desatualizado na garagem uma vez que o Kicks é quase o mesmo desde que foi lançado em 2016.





