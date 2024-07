Carros seminovos perdem mais valor em meio a onda de descontos dos zero quilômetro Carros fabricados a no máximo cinco anos tendem a perder valor por bônus ou financiamento com taxa menor oferecido pelas marcas Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 30/07/2024 - 02h00 (Atualizado em 30/07/2024 - 02h00 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

carros usados entre 2012 e 2019 são mais procurados enquanto seminovos perderam espaço (imagens Divulgação e Feirão AutoShow)

O mercado de usados deve fechar o ano com cerca de 15,3 milhões de unidades transacionadas no país. A estimativa da Fenauto, federação dos revendedores de veículos do país, mostra que a comercialização de modelos usados vem crescendo no país. No primeiro semestre o aumento foi de 7,2%. No entanto, o crescimento não é o mesmo para todos os carros usados mas diferente conforme o ano de fabricação.

Concessionária modelo chamada Ram House

O R7-Autos Carros conversou com especialistas em vendas do setor automotivo que apontam para maiores chances de negócio em modelos usados enquanto os seminovos estão perdendo o valor mais rápido.

carros usados entre 2012 e 2019 são mais procurados enquanto seminovos perderam espaço (imagens Divulgação e Feirão AutoShow)

Leandro Ferrari, da empresa CarShopper, diz que “o mercado de usados está com mais força de procura em carros de 2012 a 2019! Para estes temos sempre muita procura, no entanto os carros mais novos, acima de 2019, a procura é para casos com baixa km e em bom estado de conservação! Já os veículos de 2019 para cima vai depender muito de preço. Está é uma época com muitas promoções, bônus, preços baixos divulgados pelas montadoras e isso atrapalha ainda mais a venda dos seminovos”, explica.

carros usados movimentam 6 milhões de unidades só nos primeiros cinco meses de 2024 no país

Já entre as lojas, a questão que trava o financiamento de modelos mais novos são os juros. “Financiar um carro 2021 ou 2022 por exemplo não compensa olhando o universo dos usados. As montadoras tem dado descontos em bônus e taxa reduzida para os modelos novos o que leva o comprador para a concessionária e ele acaba optando, com razão, por um carro novo. Isso tem feito o seminovo perder valor de mercado rápido”, diz Rafael Evandro, que atua no segmento de vendas de veículos usados em São Paulo.

Publicidade

Rampage em classificados (internet reprodução)

O R7-Autos Carros pesquisou alguns exemplos de carros anunciados em classificados. Uma RAM Rampage Laramie custa R$ 254,9 mil zero quilômetro, já a versão 2023 é tabelada a R$ 237 mil mas encontramos anúncios por volta de R$ 215 mil, na própria rede da marca RAM.

carros usados entre 2012 e 2019 são mais procurados enquanto seminovos perderam espaço (imagens Divulgação e Feirão AutoShow)

Outro exemplo é o Polo TSi turbo Highline 2024 que custa R$ 120,7 mil enquanto a tabela da versão 2023 é de R$ 110,9 mil. Em um feirão de carros na zona norte de São Paulo, o mesmo veículo é anunciado por R$ 99 mil, o que significa R$ 10 mil de diferença em relação ao valor de tabela.

Publicidade

carros usados entre 2012 e 2019 são mais procurados enquanto seminovos perderam espaço (imagens Divulgação e Feirão AutoShow)

Um terceiro exemplo do mesmo evento é o elétrico BYD Dolphin. O carro ano 2023 é anunciado por R$ 125 mil, bem abaixo dos R$ 134 mil da tabela Fipe e distante do preço de um novo que é R$ 160 mil. No entanto a marca geralmente anuncia planos de financiamento com taxa reduzida, bônus ao usar um carro usado na troca pelo novo e não raramente a oferta do carregador que é instalado na casa do proprietário (o custo do equipamento varia entre R$ 6 e R$ 10 mil).