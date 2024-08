Ceará terá primeira fábrica de híbridos e elétricos “multimarcas” do país Unidade pode abrigar montagem de veículos para a Neta, OMODA Jaecoo e grupo Geely Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 14/08/2024 - 02h00 (Atualizado em 14/08/2024 - 02h00 ) ‌



Ceará terá primeira fábrica de híbridos e elétricos “multimarcas” do país

No último final de semana o governo do Ceará anunciou um investimento de R$ 400 milhões no polo automotivo localizado em Horizonte, Sudeste do Ceará, para a produção local de carros híbridos e elétricos. Em um planejamento inédito no país, o polo automotivo será usado por três marcas.

A fábrica foi usada pela Troller ate 2021 empresa que era do grupo Ford. O espaço será ocupado pela Comexport, uma empresa com 51 anos de atuação em comércio exterior. Já em uma primeira fase a infraestrutura cearense terá capacidade para produzir 40 mil veículos por ano e empregar até 9.000 pessoas.

A Comexport já atua com empresas que são candidatas a operar nessa fábrica. Marcas como Chery, BYD, Honda, Porsche, GWM e Volvo são clientes da companhia. E há empresas que anunciaram, por outro lado, o início das atividades no país como a Neta, OMODA e Jaecoo (ambas do grupo Chery que virá de forma independente da Caoa). O grupo Geely que deve começar a operar com a marca Zeekr também é candidato.

A Comexport, porém, não abre quem são essas empresas. O R7-Autos Carros procurou as empresas possivelmente aptas a operar no polo de Horizonte. No entanto não obteve nenhuma informação consistente sobre as operações no Brasil.

O anúncio da Comexport foi feito com o governo do Ceará com a participação do vice-presidente Geraldo Alckmin que também é Ministro da Indústria e Comércio. O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT) disse que em uma segunda fase dos investimentos as peças usadas em carros híbridos e elétricos serão produzidas no Ceará mas não deu uma data para que essa nacionalização aconteça.

Embora ainda não tenham sido divulgados detalhes o modelo proposto pela Comexport é similar ao adotado pela Nordex no Uruguai. A empresa tem instalações usadas por empresas como Stellantis (Fiat Titano e utilitários Citroën, Peugeot e da própria Fiat são feitos no país vizinho) assim como a Kia e Ford.

