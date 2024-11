Chery confirma picape híbrida plugin que chega em 2025 Picape KP11 é mostrada na China e pode ser concorrente da BYD Shark Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 18/10/2024 - 15h00 (Atualizado em 18/10/2024 - 15h11 ) twitter

Falando de Carro/Reprodução Falando de Carro/Reprodução

A Chery confirmou na China os planos de lançamento de sua primeira pick-up média com tração híbrida. Os planos que já haviam sido divulgados pela própria marca em meados de abril deste ano agora se confirmam a partir deste veículo conceito. A Chery está fazendo nesta semana um evento para influenciadores do setor automotivo mostrando rapidamente alguns veículos no encontro.

É o caso da picape KP11, da qual ainda pouco se sabe. O visual robusto cheio de linhas quadradas, uma grade ampla, bem como os grandes faróis em Led seguem a tendência de outros produtos do mesmo segmento.

Falando de Carro/Reprodução Falando de Carro/Reprodução

Ou seja, a KP11 é uma picape tradicional com estrutura de chassi e motor cuja composição ainda não sabemos. No entanto, a picape da Chery deve ser concorrente de Ford Ranger, Toyota Hilux, Chevrolet S10 e tantas outras.

Falando de Carro/Reprodução Falando de Carro/Reprodução

Há apenas “pistas” sobre qual motor a picape híbrida da Chery deve usar. O motor 1.5 a gasolina turbo de 147cv com 22kgfm conectado a dois motores elétricos de 170cv e 34kgfm de torque são usados na linha do Tiggo 8 e pode ser uma alternativa. A soma de potência chega a 317cv com 56kgfm de torque no SUV.

Pelo visto não é só a BYD que está olhando para este segmento tradicional com uma solução tão diferente, mas plausível. E a Chery pode em breve disputar espaço com a rival com sua picape híbrida.





