Chery também terá SUV grandão que "gira sozinho" Jetour Shangai terá versão 4x4 de alto desempenho e custo competitivo Autos Carros|Marcos Camargo Jr 18/10/2024 - 17h00 (Atualizado em 18/10/2024 - 17h04 )

CarNewsChina/Reprodução

A Chery vai apresentar nos próximos dias na China o Jetour Shanhai T2, uma versão híbrida plug-in do Jetour Traveller, SUV médio que busca seu espaço entre os veículos desse tipo com sistema híbrido e perfil off road. O Jetour Shangai T2 será mais um SUV que “gira sozinho” sobre seu próprio eixo e promete surpreender no desempenho.

CarNewsChina/Reprodução

No geral, a aparência permanece inalterada em comparação com a versão de tração nas duas rodas, mantendo um formato quadrado que também tem boa aceitação na China como em modelos Jaecoo (também do grupo Chery) e TANK da GWM além da marca Bao do grupo BYD. O logotipo da Jetour na frente pode ser iluminado e o típico estepe externo traseiro, junto com as lanternas longitudinais, também está presente no Jetour. O logotipo C-DM no canto inferior direito indica seu status como um veículo híbrido plug-in.

CarNewsChina/Reprodução

A versão AWD com tração integral deve ter as mesmas dimensões da versão de tração nas duas rodas: são 4,78m de comprimento, 2,0m de largura, 1,87 de altura e entre eixos de 2,80m. A capacidade de reboque é de 1.600 kg.

Híbrido “C-DM”: o que significa?

O sistema híbrido plug-in é composto por um motor 1.5TGDI e três motores elétricos, acoplados a uma transmissão DHT de 3 velocidades, oferecendo uma potência máxima combinada de 455 kW (610 cv) e um torque máximo de 92kgfm. Para comparação, a versão de tração nas duas rodas do Jetour Shanhai T2 tem uma potência de sistema de 375 cv com até 208km no modo elétrico. As especificações da bateria ainda não foram reveladas.

CarNewsChina/Reprodução

Além disso, como um SUV off-road, o Jetour Shanhai T2 AWD vem com bloqueio do diferencial traseiro e oferece modos como assistência de partida em rampa, giro sobre o próprio eixo, controle de descida, 7 modos de condução inteligente: economia, padrão, esportivo, neve, lama, areia, rocha e X (cross, relativo a “aventura”)

CarNewsChina/Reprodução

O interior segue o design da versão de tração nas duas rodas com um painel de instrumentos LCD de 10,25 polegadas, uma tela central flutuante de 15,6 polegadas alimentada por um chip Qualcomm Snapdragon 8155, um volante multifuncional de quatro raios, saídas de ar-condicionado retangulares e assentos de couro sintético.

O Jetour deve custar cerca de US$ 31,7 mil, cerca de R$ 172 mil em valores convertidos o que significa um valor bem competitivo até mesmo para o padrão chinês.

