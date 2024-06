Chevrolet Blazer EV já está no Brasil: lançamento será em breve SUV elétrico pode ter motor de 557cv com 500km de autonomia

Chevrolet Blazer EV já está no Brasil: lançamento será em breve

A Chevrolet divulgou nas redes sociais que o primeiro lote do SUV elétrico Blazer EV já desembarcou do Brasil vindo do México. Sem revelar detalhes mecânicos, o SUV elétrico já havia sido confirmado como um dos seis lançamentos previstos para 2024.

A GM divulgou um vídeo que mostra o desembarque das primeiras unidades em um lote com algumas dezenas de veículos como indicam as imagens.

“Estamos focados na mobilidade sustentável e o Blazer EV inaugura um novo patamar tecnológico entre os elétricos. Outras importantes novidades estão por vir’', disse Fabio Rua, vice-presidente da General Motors América do Sul.

O executivo fala que o veículo irá reforçar o portfólio de veículos eletrificados vendidos no Brasil. Lá fora o Chevrolet Blazer EV tem várias configurações e a mais potente tem 557cv e 89kgfm de torque com autonomia em torno dos 515km. A autonomia do ciclo EPA é de 515km com uma recarga de baterias.

Tendo em vista o desembarque do primeiro lote é possível que a GM faça o lançamento do Blazer EV no próximo mês de julho.





