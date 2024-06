Chevrolet confirma Corvette ZR1 com motor V8 Esportivo será a combustão ou híbrido em série especial acima do Z06

Chevrolet confirma Corvette ZR1 com V8 (Chevrolet/Divulgação)

Em meio a um processo de eletrificação que irá passar por modelos híbridos, a Chevrolet acaba de revelar novidades sobre o seu bólido esportivo. Trata-se de uma nova versão para o Corvette, o ZR1, que ficará posicionado acima do Z06.

Diferentemente de uma versão “elétrica”, o ronco do teaser em vídeo deixa claro que, se não vai ser totalmente a combustão, será no mínimo um híbrido combinando gasolina com eletricidade.

O motor V8 6.2 litros deixa seu ronco claro no teaser divulgado pela GM nos EUA. No vídeo, notamos uma saída de escapamento central e um ronco acelerado e mais aberto que não deixa dúvidas. Outra alternativa seria um V8 5,5 litros com turbina e preparação para ser mais potente que o 6,2 litros.

De qualquer forma, o Corvette deverá manter viva a paixão por carros a combustão, mesmo que seja um híbrido no futuro: “o impensável”, como diz a GM, também poderia ser um esportivo eletrificado. O tom de azul da fumaça no vídeo também poderia indicar isso. Fato é que devemos conhecer a novidade em julho, quando a GM irá finalmente revelar o Corvette ZR1 ao mercado.





