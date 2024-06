Chevrolet já testa Equinox híbrido PHEV no Brasil SUV médio desenvolvido na China será feito no México de onde virá ao Brasil

A Chevrolet parece ter pressa para renovar seu portfólio de produtos por aqui. Flagra registrado pelo site Auto+ mostra uma unidade da nova geração do Equinox em testes pela primeira vez no Brasil. Embora o lançamento ainda esteja bem distante de acontecer a GM não esconde os planos de oferecer o SUV híbrido plugin por aqui.

A unidade flagrada ainda cumpre testes sob pesada camuflagem. A razão: o Equinox PHEV acaba de chegar ao mercado chinês, já foi confirmada a produção no México e algumas unidades já devem ter sido retiradas da linha para os testes em vários mercados.

A nova geração do Chevrolet Equinox combina motor turbo com outro elétrico e traz autonomia de 1.000km com tanque e também 155km de alcance no modo 100% elétrico conforme dados preliminares divulgados pela GM. Equinox Plus combina um motor a gasolina 1.5 turbo de 175 cv com um propulsor elétrico de 190 cv, possibilitando uma aceleração de 0 a 100 km/h em 6,8 segundos.

O design do Equinox segue a linha atual dos carros da GM dos quais derivam a nova Spin e a recém apresentada S10 e Trailblazer. Nas dimensões o Equinox 2025 PHEV tem 4,65 m de comprimento, 1,90m de largura, 1,72m de altura e 2,73m de entre-eixos alem do porta malas de 845 litros. Como o Brasil tem um acordo comercial com o México há impostos reduzidos para a importação mediante um controle por cotas.

Mais híbridos

O plano da GM a partir de 2024 é o de acelerar o desenvolvimento de modelos híbridos. A princípio a produção do Equinox Plus PHEV em San Luis Potosí no México começou já neste mês de junho.

Além do Equinox o Brasil não ficará distante do mundo dos modelos híbridos segundo a GM. Por aqui a marca está desenvolvendo modelos híbridos que não devem demorar a chegar. As linhas Onix, Onix Plus, Tracker e Montana serão oferecidos em breve ao menos com soluções híbridas leves associadas ao motor 1.0 e 1.2 turbo, no caso do SUV e da picape.





