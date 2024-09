Chevrolet Montana fica com 3 estrelas em teste do Latin NCAP Picape da GM tem proteção considerada adequada diante da Fiat Strada, cujo resultado é criticado pela entidade Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 04/09/2024 - 09h00 (Atualizado em 04/09/2024 - 09h00 ) ‌



Latin NCAP/Reprodução

A Chevrolet Montana foi avaliada pelo teste de colisão do Latin NCAP e o resultado final ficou em três estrelas, abaixo de modelos já avaliados como Ônix e Tracker que usam a mesma plataforma.

A Montana oferece seis airbags e Controle Eletrônico de Estabilidade (ESC) de série. No teste de impacto a Montana alcançou 79,18% em Proteção do Ocupante Adulto, 71,08% em Proteção do Ocupante Infantil, 44,45% em Proteção de Pedestres e Usuários Vulneráveis da Estrada e 65,12% em Sistemas de Assistência à Segurança.

Latin NCAP/Reprodução Latin NCAP/Reprodução

O veículo foi testado em impacto frontal, impacto lateral, impacto lateral de poste, chicotada cervical (whiplash), proteção de pedestres, assistência à velocidade e ESC. Dr acordo com a entidade a proteção dos ocupantes adultos no teste de colisão frontal mostrou proteção de boa a adequada com uma estrutura estável, boa proteção no teste de impacto lateral e boa proteção da cabeça com proteção marginal do tórax no teste de impacto lateral de poste.

Latin NCAP/Reprodução

No entanto o Latin NCAP ponderou que o veículo não oferece Frenagem Autônoma de Emergência (AEB) nem mesmo como opcional, o que limitou a pontuação máxima a ser alcançada. A proteção dos ocupantes infantis foi baixa nos testes dinâmicos devido à decisão do fabricante de posicionar ambos os dummies voltados para a frente, sem seguir as recomendações das melhores práticas globais que o próprio fabricante seguiu estritamente para outros modelos recentes com bons resultados, mesmo quando os Sistemas de Retenção Infantil (SRI) recomendados e utilizados no teste permitem instalá-los voltados para trás.

‌



O veículo foi avaliado por decisão voluntária do fabricante. Alejandro Furas, Secretário Geral do Latin NCAP, afirmou que “a Chevrolet mais uma vez estabelece a referência em um segmento popular, o de picapes pequenas, mostrando boa proteção em comparação com a baixa classificação de seu concorrente direto, o Fiat Strada. Esperamos que a Chevrolet reconsidere sua estratégia de proteção do ocupante infantil e as tecnologias ADAS, pois entendemos que esse modelo pode ter um desempenho melhor e alcançar classificações mais altas de estrelas”.

