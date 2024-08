Chevrolet Onix fica até mais R$ 1.800 mais caro Compacto encosta nos R$ 120 mil após reajustes Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 23/08/2024 - 12h00 (Atualizado em 23/08/2024 - 12h00 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Chevrolet Onix Premier 1.0 turbo ainda vale a pena em 2024? Prós e contras do hatch Marcos Camargo Jr.

A Chevrolet aumentou os preços de todas as versões do Onix 2025 com preços que subiram até R$ 1.800 conforme o site da montadora no Brasil.

Chevrolet Onix Premier 1.0 turbo ainda vale a pena em 2024? Prós e contras do hatch Marcos Camargo Jr.

A versão 1.0 turbo “T AT” ganhou um acréscimo de R$ 1.500, passando a custar R$ 82.290 na tabela. A versão seguinte LT turbo que utiliza o mesmo motor, ficou R$ 1.400 mais cara e agora sai por R$ 96.990. A versão AT Turbo ficou R$ 1.560 e agora custa R$ 104 mil na tabela.

Chevrolet Onix Premier 1.0 turbo ainda vale a pena em 2024? Prós e contras do hatch Marcos Camargo Jr.

Apesar do aumento de preço a mecânica do Onix não mudou. A LT e LTZ mantém o 1.0 turbo de 116cv e 16,5kgfm de torque combinado com câmbio automático. As versões MT e LT vêm com um motor 1.0 aspirado que entrega 78/82 cv e até 10,4kgfm com câmbio manual de 6 marchas.

Chevrolet Onix Premier 1.0 turbo ainda vale a pena em 2024? Prós e contras do hatch Marcos Camargo Jr.

A versão RS, com detalhes visuais esportivos ficou R$ 1.790 mais cara. A versão topo de linha, Premier, que também é mais equipada sofreu um acréscimo de R$ 1.800.

‌



A seguir os preços reajustados do Chevrolet Onix 2025:

- 1.0 MT: R$ 89.290

- LT 1.0 MT: R$ 96.990

‌



- 1.0 T AT: R$ 104.250

- LT 1.0 T MT: R$ 104.490

‌



- LTZ 1.0 T AT: R$ 115.990

- RS 1.0 T AT: R$ 117.580

- Premier 1.0 T AT: R$ 119.790

MOTOR 3 CILINDROS DO ONIX É UMA BOMBA? Vale a pena? É bom? Saiba tudo. VEJA O VÍDEO!