Chevrolet Onix volta a ser vendido para o público PCD: veja os preços Hatch é oferecido sempre com motor 1.0 turbo e câmbio automático em várias versões com desconto

A Chevrolet voltará a vender o Onix para o público PCD (portadores de deficiência) sempre com motor turbo e câmbio automático, como exigem as regras para esse tipo de veículo. Mas quais são as versões? E os descontos? Confira

O Chevrolet Onix da atual geração surgiu no modelo 2020. As versões PCD tem sempre motor 1.0 turbo CSS Prime de 116cv e 16,8kgfm de torque com câmbio automático de seis velocidades.

Todas as versões PCD terão os seguintes equipamentos de série: ar-condicionado, freios ABS, seis airbags, direção elétrica, trio elétrico, controle de estabilidade e tração, assistente de partida em rampa, acendimento automático dos faróis, alerta de frenagem de emergência, luz de condução diurna em LED, sensor de estacionamento traseiro, rodas de liga leve aro 16″, central multimídia MyLink de 8″ com Android Auto e Apple CarPlay, entre outros.

Veja os preços e respectivo desconto na linha Chevrolet Onix 2024. A versão 1.0 Turbo PCD custa R$ 100,7 mil e sai por R$ 83,2 mil com as isenções de impostos. A versão LT Turbo PCD de R$ 108,2 mil sai por R$ 90 mil, a LTZ de R$ 111,5 mil sai por R$ 93,1 mil e a RS de R$ 117,4 mil cai para R$ 98,6 mil com isenções de IPI integral e ICMS proporcional. A redução média de preço para a linha Onix é de R$ 15 mil para o público PCD.





