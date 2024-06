Chevrolet promove ação de vendas com até R$ 30 mil de desconto Toda a linha tem descontos do Onix ao Equinox mas há condições

A GM fará neste final de semana uma ação de vendas com descontos para toda a linha de produtos exceto S10 e Silverado. Os descontos chegam a R$ 30 mil dependendo do veículo anunciado.

Chevrolet inicia pré-venda da Montana no Brasil Chevrolet inicia pré-venda da Montana no Brasil (Chevrolet/Divulgação)

O Onix LT é vendido por R$ 88.690 e não R$ 96.540, um desconto de R$ 7,8 mil. A versão de entrada do Onix (1.0 MT) custa R$ 79,9 mil. A Chevrolet Montana LT é vendida por R$ 127.990, um desconto de R$ 5,4 mil e a Tracker LT R$ sai por 131.990 o que equivale a um desconto de R$ 10 mil enquanto a Premier sai por R$ 159.990, desconto de R$ 15 mil.

Nos mais de 370 km, em que andamos com o Equinox RS tivemos uma média de 9,2 km/l no trecho combinado Nos mais de 370 km, em que andamos com o Equinox RS tivemos uma média de 9,2 km/l no trecho combinado

O Equinox Premier que deve ser substituído no final do ano está sendo vendido por R$ 218.490, um desconto de R$ 30 mil sobre o valor de tabela. No entanto essa ação vale neste final de semana entre 22 e 23 de junho e os preços são válidos com a entrega de um carro usado na troca.





