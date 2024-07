Chevrolet S10 fica até R$ 5 mil mais cara em todas as versões

‌



Nova Chevrolet S10 2025: veja os preços de todas as versões e o que mudou na linha 2025

A GM lançou a S10 2025 há três meses com atualizações de conteúdo mantendo a mesma mecânica 2.8 turbodiesel com tração 4x4. Agora de acordo com o configurador do site a S10 está no mínimo R$ 2.690 mais cara mas os reajustes podem chegar a R$ 5.090 na versão mais cara que é a High Country.

A versão WT Chassi com câmbio manual agora custa R$ 227.490, um reajuste de R$ 3.870 segundo o site da Chevrolet.

Uma das novidades do portfólio, que é a WT com câmbio automático lançada por R$ 268 mil agora custa R$ 272 mil, um reajuste de R$ 4.700. A linha Z71 também ficou R$ 4.090 mais cara, e agora sai por R$ 285.990. Antes o valor dessa versão era R$ 281.900.

A versão topo de linha foi a que puxou a fila na S10 com o reajuste mais forte ficando R$ 5.090 mais cara. Agora a versão mais equipada passa a custar R$ 307.990. Os preços podem ser conferidos no site da Chevrolet.

