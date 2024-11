Chevrolet Silverado ganha nova cor e novidade na caçamba Motor V8 é o mesmo com 360cv e picape ganha novidades de acesso ao compartimento de carga Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 25/11/2024 - 18h00 (Atualizado em 25/11/2024 - 18h00 ) twitter

Chevrolet/Divulgação

Depois de anunciar promoções na linha 2023/24 a Chevrolet já está oferecendo a linha 2025 da Silverado com novidades muito pontuais. Há uma nova opção de cor prata e também na tampa da caçamba para oferecer mais versatilidade para os clientes. O preço é de R$ 548.090.

Chevrolet/Divulgação

Agora além do branco Abalone, vermelho Radiant e Preto Global há opção prata chamada de “Shark” pela GM.

Chevrolet/Divulgação

Agora a tampa da caçamba batizada de Multi-Flex permite seis configurações que facilitam o acesso e permite maior aproveitamento do espaço. Mas a capacidade não muda: 716kg ou 1.781 litros. Há novidades como extensor de carga, degrau de acesso integrado à tampa (170kg), mesa auxiliar e apoio de carga para proteger os itens do compartimento.

Chevrolet/Divulgação

A mecânica é a mesma: V8 5,3 litros com sistema de desligamento de cilindros e câmbio automático de dez marchas com tração 4X4 automática com reduzida.

