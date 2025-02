Chevrolet Tracker 2024/25 é vendido com até R$ 32 mil de desconto SUV fabricado em 2024 não atende aos padrões do PROCONVE L8 e deve ser vendido até março Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 07/02/2025 - 11h00 (Atualizado em 07/02/2025 - 11h28 ) twitter

Chevrolet/Divulgação Chevrolet/Divulgação

A Chevrolet está liquidando unidades do Tracker fabricadas em 2024 por até R$ 32 mil abaixo do valor de tabela. Isso porque a partir de janeiro deste ano entrou em vigor uma nova fase do Proconve L8 que exige ainda mais rigor nos parâmetros de emissões - mesmo em veículos flex - e por isso carros produzidos dentro da norma anterior devem ser comercializados até março.

A versão topo de linha Chevrolet Tracker Premier 1.2 turbo sai por R$ 154,9 mil ao invés de R$ 186,9 mil que seria o valor de tabela. Está é a única versão com motor 1.2 de 133cv da gama.

A versão básica 1.0 turbo sai por R$ 116,9 mil, um desconto de R$ 3 mil sobre a tabela. A LT de R$ 153,8 mil sai por R$ 132,8 mil. A LTZ de R$ 169 mil sai por R$ 144,8 mil.

Nestes três exemplos o motor é o mesmo do Onix 1.0 turbo com 116cv. Vale lembrar que a GM anunciou a linha 2025 equipada com injeção direta de combustível, mas não divulgou a ficha técnica detalhada dos modelos. Apenas sabemos que o motor 1.0 turbo terá 121cv e não mais 116cv. As ofertas duram até o fim dos estoques.

