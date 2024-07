Alto contraste

Chevrolet Tracker 2025 já sente o peso da idade: veja avaliação

O Tracker foi lançado em março de 2020 e já foi líder de vendas entre os SUVs compactos. Com visual arrojado e motor turbo, o Tracker não sofreu mudanças nestes quatro anos além de uma mesclagem de versões. Na linha 2025 a versão Midnight deixa de existir e enquanto aguarda uma reestilização e possível motor híbrido leve, o Tracker é novamente avaliado pelo R7-Autos Carros.

O que mudou no Tracker

Nesta linha 2025 o Chevrolet Tracker é vendido nas versões AT, LT, LTZ, RS e Premier. A Midnight saiu de linha e durou apenas um ano.

Há poucas novidades como um todo mas a versão LTZ recebe bancos em couro sintético com opção de tonalidade azul e a de apelo esportivo RS agora tem ar-condicionado automático e carregador sem fio de celular.

Análise “madura”

O Tracker já sente o peso da idade e não trouxe nada de novo a não ser que o cliente compre uma versão RS de apelo mais esportivo. O estilo, no entanto, segue atual e a versão Premier vem com faróis em LED, rodas com acabamento diamantado aro 17, detalhes cromados, bancos em couro na tonalidade azul, multimídia MyLink de 8 polegadas com Wi-Fi e conexão sem fio de celulares, alertas de distância do carro à frente e de ponto cego além de frenagem automática entre outros itens.

O motor da RS e da Premier é o 1.2 turbo flex três cilindros com injeção indireta de combustível que entrega 132 cv de potência e 19,4 kgfm de torque com gasolina ou 133 cv de potência e 21,4 kgfm de torque com etanol. O câmbio é automático de seis marchas.

A entrega é interessante na versão Premier mas faltam itens que os concorrentes já trazem na mesma faixa de preço. A alavanca do freio de estacionamento é tradicional, o material usado internamente é simples, o painel tem apenas uma pequena porção digital e a multimídia é boa mas a câmera poderia ter sistema 360 graus bem como faz falta o controle de Cruzeiro adaptativo que alguns concorrentes já trazem ainda mais pelo preço cobrado: R$ 173 mil.

A percepção de rodagem com o Tracker é a mesma porém o desempenho segue digno de elogio. O motor “cresce” rápido com certa aspereza mas evolui bem com 133cc e 20kgfm de torque, boa visibilidade, espaço interno suficiente e entrega interessante de equipamentos. No entanto, o preço cobrado e a relação custo benefício já precisa de uma revisão pois outros modelos ou são mais baratos ou entregam mais ou ainda as duas coisas em um universo tão competitivo.

Veja os preços e versões do Tracker 2025

Chevrolet Tracker 1.0 AT 2025 - R$ 119.900

* Seis Airbags (duplo frontal, duplo lateral e duplo de cortina)

* Alerta de frenagem de emergência

* Controle eletrônico de estabilidade e tração (ESC)

* Faróis dianteiros tipo projetor

* Maçanetas externas na cor do veículo

* Maçanetas internas na cor prata

* Rack de Teto na cor preta

* Roda de aço aro 16 com calotas integrais

* Acendimento automático dos faróis

* Ar-condicionado

* Assistente de partida em aclive

* Câmera de ré

* Chave com sensor de aproximação

* Controlador de velocidade de cruzeiro

* Controles do rádio e telefone no volante

* Direção elétrica

* Quadro de instrumentos com computador de bordo digital TFT monocromático de 3,5 polegadas

* Central multimídia MyLink de 8 polegadas com Android Auto e Apple CarPlay sem fio

* Bancos de tecido

Chevrolet Tracker LT 1.0 Turbo 2025 - R$ 140.690

* Itens da versão anterior mais:

* Rodas de aço de 17 polegadas com calotas

* Alças traseiras no teto

* Retrovisores externos elétricos

* Porta-malas com cobertura

* Porta-revista na parte traseira

* Sensores de estacionamento traseiros

* Sistema de som com seis alto-falantes

* Entrada USB dupla para o banco traseiro

Chevrolet Tracker LTZ 1.0 Turbo 2025 - R$ 153.990

* Itens da versão LT mais:

* Alerta de colisão frontal

* Alerta de ponto cego

* Frenagem automática de emergência

* Indicador de distância do veículo da frente

* Rodas de liga leve de 17 polegadas

* Volante esportivo com revestimento em couro sintético

* Bancos com revestimento em couro sintético nas cores preta e azul

Chevrolet Tracker RS 1.2 Turbo 2025 - R$ 171.790

* Itens da versão anterior mais:

* Faróis de LED com projetores, luz auxiliar para manobras, máscara negra e regulagem de altura do facho

* Grade frontal estilo colmeia com detalhes em preto brilhante

* Lanternas traseiras com guias de LED

* Logomarca Chevrolet na cor preta

* Maçanetas internas cromadas

* Rodas de liga leve de 17 polegadas com design exclusivo

* Teto solar elétrico panorâmico

* Bancos com revestimento em couro sintético exclusivo RS

* Acabamento interno na cor preta

* Ar-Condicionado automático digital

* Carregador por indução

Chevrolet Tracker Premier 1.2 Turbo 2025 - R$ 173.390

* Itens da versão LTZ mais:

* Faróis de LED com projetores, luz auxiliar para manobras e regulagem de altura do facho

* Monitoramento de pressão dos pneus

* Maçanetas externas com detalhe cromado

* Maçanetas internas cromadas

* Para-choques pintados na cor do veículo com detalhes na cor cinza

* Barras de teto na cor prata

* Rodas de liga leve de 17 polegadas com design exclusivo

* Ar-condicionado digital automático

* Assistente autônomo de estacionamento

* Retrovisor interno eletrocrômico

* Sensor de chuva

* Sensores de estacionamento dianteiros

* Teto solar elétrico panorâmico

