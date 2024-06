China: BYD Dolphin Mini lidera vendas sobre modelo da Tesla

Alto contraste

As vendas de carros elétricos vão de vento em popa na China e a cada mês, modelos compactos para as cidades ganham ainda mais espaço.

Dolphin Mini pelo equivalente a R$ 47.900? BYD declara guerra de preços na China

Dados divulgados pela associação de fabricantes mostram que o BYD Seagull, conhecido aqui como Dolphin Mini teve 28.797 unidades vendidas em abril na China, superando o Tesla Model Y, que no mesmo período teve 26.356 unidades emplacadas. Quem liderou o mercado chinês foi o BYD Song com 54.300 unidades comercializadas. Veja o Top 10 veículos eletrificados vendidos na China.

Motor do Qin Plus é o 1.5 aspirado de 110cv e 13,5kgfm de torque combinado com motor elétrico Motor do Qin Plus é o 1.5 aspirado de 110cv e 13,5kgfm de torque combinado com motor elétrico (Internet/Reprodução)

O segundo lugar foi o BYD Qin Plus com 46.314 unidades contabilizadas, ficando na frente do BYD Seagull, que é o Dolphin Mini e, também, do modelo de Elon Musk. O quinto colocado foi o BYD Yuan Plus com 23.327 unidades licenciadas. Logo atrás ficou o BYD Han com 20.535 unidades contabilizadas. Vale lembrar que desses modelos apenas o BYD Qin Plus não é vendido no Brasil.



O sétimo lugar ficou com o BYD Destroyer 05 com 20.363 unidades vendidas. Próximo dele ficou o Aito M9 com 15.139 unidades negociadas. A nona colocação ficou com o Wuling Hong Guang Mini EV com 12.445 unidades comercializadas. Fecha o ranking o Aion S com 11.889 unidades emplacadas.

Aito M7 Aito M7 (Seres Divulgação)





Top 10 veículos eletrificados vendidos na China em abril de 2024

1 - BYD Song - 54.300

2 - BYD Qin Plus - 46.314

3 - BYD Seagull - 28.797

4 - Tesla Model Y - 26.356

5 - BYD Yuan Plus - 23.327

6 - BYD Han - 20.535

7 - BYD Destroyer 05 - 20.363

8 - Aito M9 - 15.139

9 - Wuling Hong Guang MINI EV - 12.445

10 - Aion S - 11.889













