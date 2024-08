China e Japão exportaram 4,8 milhões de veículos só neste ano Marcas da China enviaram 2,34 milhões de unidades só de veículos de passeio para outros países e a maioria era a combustão Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 07/08/2024 - 17h00 (Atualizado em 07/08/2024 - 17h00 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

News Motor_https://newsmotor.com.br/um-ocupante-e-olhe-la-video-mostra-o-honda-civic-mais-baixo-do-planeta/

Grandes fabricantes da China e do Japão lideraram a exportação de veículos pelo mundo no primeiro semestre. A China ficou em primeiro e enviou 2,79 milhões de unidades para outros mercados, um aumento de 31% em relação ao ano passado enquanto o Japão exportou 2,02 milhões, uma redução de 0,3% no período.

Dolphin Mini de 5 lugares já está à venda: confira o preço

De acordo com o site AutoNews, os chineses enviaram 2,34 milhões de unidades de veículos de passeio para outros mercados e outros 450 mil utilitários. Já o Japão enviou 1,83 milhões de veículos de passeio e 187 mil unidades comerciais.

GWM testa novo SUV híbrido no Brasil GWM/Divulgação

E engana-se quem pensa que os chineses exportam apenas modelos elétricos. Dos 2,34 milhões do 605 mil foram veículos eletrificados e o restante foram veículos a combustão. E engana-se quem pensa que a BYD lidera as exportações. Esse índice é liderado pela Chery e suas marcas, SAIC, Changan, Geely e por fim a BYD.