‌



A+

A-

China trocou bicicleta por motos elétricas: como funciona essa modalidade de transporte?

Uma visita à China de hoje leva a uma conclusão fácil de que a mobilidade e a infraestrutura das cidades avançaram muito nos últimos anos. E na cena urbana, entre as avenidas há um trecho de asfalto segregado da via principal onde milhares de motocicletas elétricas percorrem as ruas.

China trocou bicicleta por motos elétricas: como funciona essa modalidade de transporte?

Dados das autoridades de trânsito apontam que há 350 milhões de motos elétricas circulando na China. Ágeis, as motos silenciosas servem como transporte de objetos, de crianças ou no deslocamento das cidades. Mas como funcionam estas regras hoje?

China trocou bicicleta por motos elétricas: como funciona essa modalidade de transporte?

Na China o transporte sobre duas rodas sempre foi muito popular. Por um tempo, as bicicletas dominaram a paisagem mas com o tempo foram substituídas por motos a gasolina de 50cc e hoje por modelos elétricos.

China trocou bicicleta por motos elétricas: como funciona essa modalidade de transporte?

Porém há 40 ou 50 anos as cidades eram bem menores e circular de bicicleta era uma boa solução. Hoje existem áreas de moradia mais distantes do centro o que leva muitos chineses a usarem esse tipo de moto no dia a dia.

Publicidade

Registro e multa

Ao andar pelas ruas de Shanghai, Hangzhou e Jiangxin, notamos que quase não há motos a combustão nas avenidas. São raras as superesportivas, as motos custom ou motos urbanas como no Brasil. Assim as elétricas reinam em todas as faixas etárias e de renda.

China trocou bicicleta por motos elétricas: como funciona essa modalidade de transporte?

Na China reinam motos pequenas mas elas só podem andar a até 25km/h de velocidade máxima e não devem exceder os 55kg de peso seco.

Publicidade

China trocou bicicleta por motos elétricas: como funciona essa modalidade de transporte?

Outro porém é que todas elas tem placa e registro. Basta comprar uma e registrar-se no site da autoridade de trânsito. Na maioria dos estados o processo é gratuito ou custa algo simbólico em torno de R$ 15 a R$ 20. A placa pode ser impressa e fixada na parte traseira e há radares para aferir a veracidade da placa bem como controlar as regras de trânsito.

China trocou bicicleta por motos elétricas: como funciona essa modalidade de transporte?

Caso não respeitem as regras de trânsito são multadas e também podem ser recolhidas. O uso do capacete é opcional e na moto é possível rodar com um carona ou até duas crianças.

China trocou bicicleta por motos elétricas: como funciona essa modalidade de transporte?

Todo ano cerca de 40 milhões de bicicletas são produzidas renovando constantemente a frota de veículos nas cidades. Assim, a mobilidade fica facilitada com modelos baratos e ágeis além de econômicos do ponto de vista de consumo de energia.

COMO FUNCIONAM as regras de scooters elétricas na China? Quem pode andar? Quanto custa? Onde pode andar? Será que daria certo no Brasil? VEJA O VÍDEO!

@marcoscamargo_carros COMO FUNCIONAM as regras de scooters elétricas na China? Quem pode andar? Quanto custa? Onde pode andar? Será que daria certo no Brasil? ♬ som original - marcoscamargo_carros