Chinesas tem estoque de 81 mil veículos nos pátios aguardando compradores Marcas que importam veículos tem estoque para até nove meses de vendas, diz estudo da Anfavea, que quer elevação de impostos Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 10/09/2024 - 08h00 (Atualizado em 10/09/2024 - 08h00 ) ‌



Mesmo com crescimento exponencial de 339% nas vendas de 2023 para 2024, o estoque das marcas chinesas aguardando compradores no Brasil é preocupante. Um estudo da Anfavea, associação nacional de fabricantes de veículos, mostra que existem pouco mais de 81.70 unidades em estoque. Porém entre janeiro e agosto, as vendas das marcas chinesas por aqui alcançaram 72.476 unidades.

Isso quer dizer que há um estoque entre oito e nove meses de vendas a considerar o volume atual do mercado.

Marcio de Lima Leite, presidente da Anfavea, comentou na última reunião da Anfavea onde são divulgados números de mercado que o excesso de estoque pode ser perigoso para a regulação do mercado. Segundo o dirigente, há dúvida se as marcas vão lançar mão de promoções e ações de venda ou se vão reexportar esses veículos, algo pouco provável diga-se de passagem.

A Anfavea tem pedido ainda a elevação mais rápida do imposto de importação para 35%, o que seria em tese atingido só em 2028 (atualmente está em 18%), para evitar que a presença massiva de produtos importados prejudique o mercado local.