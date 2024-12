Cinco dicas para vender o carro rápido no fim do ano Estado de conservação e revisão em dia facilitam o fechamento do negócio Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 06/12/2024 - 18h00 (Atualizado em 06/12/2024 - 18h22 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-





Freepik/Reprodução Freepik/Reprodução

No final do ano muita gente resolve vender o carro, seja para trocar por outro mais novo ou zero quilômetro, ou ainda para evitar os impostos cobrados em janeiro como o IPVA e licenciamento. Mas quais são as melhores dicas para acelerar a venda e conseguir vender melhor o carro usado?

Antes de tudo é preciso dizer que ao invés de vender “rápido” o ideal é sempre investir um pouco e conseguir negociar o veículo por um preço melhor.

Freepik/Reprodução Freepik/Reprodução

Documentos em dia: não deixe o carro “enrolado” no quesito documentação com licenciamento ou IPVA pendentes. Faça o licenciamento e deixe seu carro em dia. Se houver alguma taxa, faça o pagamento quanto antes, especialmente se o carro estiver na dívida ativa. Negociar carro com documento pendente é dor de cabeça certa para o próximo proprietário.

‌



Freepik/Reprodução Freepik/Reprodução

Carro limpo e bem polido: assim como as lojas e concessionárias expõem produtos brilhando para chamar a atenção, o mesmo deve ser feito antes de anunciar o carro. Fazer uma boa lavagem, higienização interna, limpeza de motor e polimento ajudam a valorizar o carro.

Freepik/Reprodução Freepik/Reprodução

Funcionamento perfeito e uma revisão: antes mesmo de anunciar o carro leve-o a um centro automotivo e faça troca de óleo e filtros, veja se há vazamentos ou problemas de qualquer tipo. Geralmente uma visita a um mecânico rende uma revisão que pode deixar o próximo proprietário tranquilo. Guarde a nota fiscal do serviço e mostre-a ao possível interessado.

‌



Freepik/Reprodução Freepik/Reprodução

Histórico na mão: reúna comprovantes de revisão, consertos e tudo o que já foi feito no carro. Isso ajuda a comprovar a procedência do veículo. Se tiver manual do carro, histórico de revisões originais na concessionária e chave reserva isso ajuda sempre a valorizar





‌



Preço certo para negociar bem: quem define o preço é o vendedor. Mas para saber quanto vale o carro considere a tabela FIPE, mas veja também qual o preço médio desse carro nos classificados on-line. O bom preço está entre a média de mercado e a tabela. Carros com histórico em dia, único dono e revisões em concessionária valem mais. Carros com alta quilometragem ou reparos para fazer valem menos. Leve isso em conta. O preço é determinante para fazer negócio.

JEEP RENEGADE FLEX 1.8 usado VALE A PENA? Custo de manutenção, peças e problemas mais comuns. VEJA O VÍDEO!





Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.