Cinco novidades da Amarok que será lançada na Festa do Peão de Barretos Receberá mudanças deste estilo e ficará mais equipada usando os mesmos motores 25/07/2024 - 02h00



Cinco novidades da Amarok que será lançada na Festa do Peão de Barretos Motor1Argentina/Reprodução

A Volkswagen vai mesmo usar o início da festa do peão de Barretos, o rodeio mais tradicional do país, para lançar a nova Amarok 2025. Receberá mudanças deste estilo e ficará mais equipada usando os mesmos motores e permanecendo na mesma geração. Fontes da marca já confirmaram que a estreia será nos primeiros dias da festa.

No entanto, enquanto ainda não temos os detalhes confirmados a respeito da renovada pick-up produzida na Argentina, a partir do país vizinho temos informações Divulgadas já por concessionários que mostram exatamente o que mudou a bordo da Amarok.



Basicamente ela receberá cinco mudanças. Veja exatamente o que deve mudar na versão para o mercado brasileiro:

6 airbags e faróis em LED

Além da reestilização amplamente conhecida, a Amarok receberá mesmo finalmente seis airbag além dos faróis em LED melhorando no quesito segurança a bordo.



Nova multimídia (não Volksplay)

De acordo com as informações vindas da Argentina, notamos que a Volkswagen Amarok não terá a esperada multimídia Volksplay de 10 polegadas. Usará no lugar a multimídia Composition Touch 9″ que é um modelo mais antigo.

Novos bancos

A Amarok terá novos bancos que serão mais confortáveis e atualizados. Em algumas versões serão conhecidos como Ergocomfort mesclando as palavras ergonomia e conforto.



Bússola digital

Um item curioso que já foi amplamente divulgado nas redes sociais é uma bússola digital que mostra Itens como angulação e inclinação e algumas informações da caminhonete. Saberemos mais a respeito deste novo item no lançamento.

Versão Hero ou Extreme

Na Argentina a nova versão é chamada Hero e aqui pode ser Extreme. É composta por itens com acabamento em preto como o Santo Antônio, as rodas e outros detalhes da pick-up.



Motores não mudam



Independente das versões, os fãs da pickup podem ficar decepcionados com a linha 2025. O motor 3.0 V6 turbodiesel de 258 cv e 59,1 kgfm com o câmbio automático de 8 marchas e sistema de tração integral automática não terá qualquer mudança. Também não devemos ter a versão: 2.0 quatro cilindros que é vendida na Argentina.

Seja como for, a Amarok continuará sendo a pickup mais potente do segmento. Agora vamos esperar o dia 15 de agosto, abertura da festa do peão de Barretos, para conhecer de perto a novidade no segmento de utilitários da linha Volkswagen.