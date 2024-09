Citroën Basalt aparece sem disfarce enquanto lançamento é aguardado SUV cupê da Citroën será a próxima novidade e deve ser lançado ainda em setembro Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 02/09/2024 - 08h23 (Atualizado em 02/09/2024 - 08h23 ) ‌



Gessanermotors/Reprodução Gessanermotors/Reprodução

O Citroën Basalt já não tem nenhum segredo para o público brasileiro. No último final de semana o carro foi flagrado e teve fotos postadas no perfil Gessanermotors nas redes sociais.

Gessanermotors/Reprodução Gessanermotors/Reprodução

A versão vista nas imagens deve ser a topo de linha com rodas de liga leve, controle de ar condicionado digital, chave do tipo canivete e também novidades sobre o console que estava oculto por um plástico escuro como podemos ver nas imagens. Mas medidas o C3 Basalt deve ter a mesma dimensão do Aircross: 4,32m de comprimento, 1,80m de largura, 1,67m de altura e 2,67 m de distância entre eixos.

Gessanermotors/Reprodução Gessanermotors/Reprodução

A produção do carro já começou há um tempo em Porto Real e a Citroën só não lançou o Basalt agora em função de outros eventos como o foco na linha Peugeot 2008 e em breve o 208 que será visualmente renovado. Há duas semanas a Citroën também lançou o C3 You! com motor turbo.

Motor aspirado e turbo na lista

Ao que tudo indica a versão de entrada Live com calotas e visual simplificado terá foco no preço com motor 1.0 Firefly de 71/75cv e 10,7kgfm de torque combinado com câmbio manual de cinco marchas. O foco dessa versão será brigar com sedas de entrada do mercado como Chevrolet Onix, Hyundai HB20S, Fiat Cronos e mesmo o Virtus além do Renault Logan que ainda é produzido.

‌



Gessanermotors/Reprodução Gessanermotors/Reprodução

Já as versões mais equipadas terão o T200 1,0 litro turbo três cilindros de 130cv e 20kgfm de torque combinado com câmbio CVT que simula sete velocidades. Dados de consumo e desempenho no caso da opção turbinada devem ficar mais próximos do C3 You com velocidade máxima de 194km/h e 0-100km/h na ordem dos 8,4s.

Gessanermotors/Reprodução Gessanermotors/Reprodução

O Citroën Basalt é o último projeto C-Cubed que será lançado no Brasil complementando a gama em um momento de recuperação da marca por aqui.