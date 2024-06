Citroën Basalt é visto em novos flagras com menos camuflagem SUV cupê tem mais detalhes revelados e terá versões de entrada com preço reduzido

A Citroën dá sequência ao plano de lançar um veículo por ano e após o C3 e o C3 Aircross a marca irá apresentar neste segundo semestre o Basalt. Com perfil de crossover cupê compacto, do porte do Fiat Fastback, o Basalt foi flagrado mais uma vez desta vez sem algumas partes camufladas como vinha acontecendo até agora.

O Citroën Basalt foi visto e postado pelo perfil @stellantis_clube do instagram onde notamos alguns detalhes novos do SUV cupê. Na versão flagrada notamos os farois simplificados e a mesma identidade do C3 atual e também do C3 Aircross. Na unidade flagrada há uma antena comum no teto diferente da antena “shark” vista nas imagens do C3 Basalt Vision que ainda era um conceito.

Cresce a especulação de que o Basalt também experimente o segmento de entrada diferente do Fastback só com motor turbo. O Basalt pode ter motor 1.0 Firefly de 75cv mas também deve ter motor 1.0 T200 nos modelos mais caros, propulsor que vai estrear em breve na linha do C3 hatch. Porém apenas após a estreia do Basalt.

Quanto custa o Citroën Basalt? Veja seus concorrentes neste embate de SUVs

O carro deve ser revelado no início deste segundo semestre. Por hora a Stellantis confirmou o novo Peugeot 2008 que deve ser lançado no final de julho ou começo de agosto e o Basalt deve vir logo depois mas seu lançamento comercial deve ficar para o final do ano.





