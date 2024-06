Alto contraste

Citroën C3 Aircross na Europa: menos potente e mais refinado que o nacional (Citroën/Divulgação)

A Citroën acaba de revelar por completo o Citroën C3 Aircross, SUv compacto de proposta familiar que tem a mesma base do modelo feito no Brasil. Porém, como de costume, traz mais opções de motorização e um nível de refinamento superior ao nacional.

Citroën C3 Aircross na Europa: menos potente e mais refinado que o nacional (Citroën/Divulgação)

As linhas são até bem semelhantes com o nosso Aircross que segue atualizado no quesito design porém a grade dupla, o logotipo do duplo Chevron e faróis maiores.

Citroën C3 Aircross na Europa: menos potente e mais refinado que o nacional (Citroën/Divulgação)

Por dentro as linhas são horizontais como no C3 Aircross fluminense porém com um painel digital que fica abaixo da linha do pára-brisa, uma herança de antigos Citroën. Há uma central multimídia com 10,2 polegadas que parece usar outro sistema operacional, ar digital automático e carregador de celular sem fio.

Citroën C3 Aircross na Europa: menos potente e mais refinado que o nacional (Citroën/Divulgação)

Embora o porte seja o mesmo o Citroën C3 Aircross tem 4,39m de comprimento, sendo 7cm maior que o modelo nacional.

Citroën C3 Aircross na Europa: menos potente e mais refinado que o nacional (Citroën/Divulgação)

E quando o assunto é motorização a “inovação acessível” do Citroën C3 Aircross 2025 estreia motor 1.2 turbo PureTech já conhecido associado ao sistema híbrido leve 48V com 136cv enquanto as versões de entrada tem o mesmo motor mas com 101cv e câmbio manual de seis marchas. Assim como no e-C3 o motor de 113cv elétrico com baterias de 44kwh lata autonomia de 300km está disponível.

Os preços são acessíveis e partem de € 20 mil, cerca de R$ 120 mil na Europa.

