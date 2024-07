Citroën C3 chega à linha 2025 com chave canivete em todas as versões Compacto mantém motores mas versão Live fica mais equipada Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 25/07/2024 - 19h08 (Atualizado em 25/07/2024 - 19h08 ) ‌



Citroën C3: montadora amplia lista equipamentos para fugir do básico

O Citroën C3 chegou há quase dois anos para ser o novo produto de volume da Stellantis. Porém a expectativa de alguns equipamentos para o C3 deixaram alguns consumidores frustrados e agora a Citroën divulga a chegada da linha 2025 com importantes novidades.

Citroën C3 chega à linha 2025 com chave canivete em todas as versões

O hatchback ganha chave do tipo canivete em todas as versões incluindo a Live, de entrada, que agora fica mais cara: R$ 74.790. Os preços vão até R$ 96,9 mil na versão Live Pack 1.6. A versão Live inclui ar condicionado, direção elétrica, som com bluetooh (não multimídia), desembaçador e lavador traseiro.

Novo Citroën C3 conquista novamente o título de melhor hatch compacto do Brasil

O motor é 1,0 litro três cilindros de 71/75cv e 10,7kgfm de torque combinado com câmbio de cinco velocidades. As versões automáticas ainda mantém o motor 1,6 litro de 113/120cv e 15,7kfgm de torque com câmbio de seis velocidades. A expectativa do motor 1.0 T200 chegar não se concretizou mas pode acontecer em um segundo momento.

Versões e Preços

Citroën C3 Live 1.0 MT5: R$ 74.790

Citroën C3 Live Pack 1.5 MT5: R$ 83.390

Citroën C3 Feel 1.0 MT5: R$ 86.390

Citroën C3 Live Pack 1.6 AT6: R$ 96.990

Citroën C3 Feel Pack 1.6 AT6: R$ 100.990

