Citröen C3 deixa de oferecer motor 1.6 com câmbio automático Compacto terá em breve o motor T200 turbo em algumas versões Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 09/08/2024 - 11h27 (Atualizado em 09/08/2024 - 11h27 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Citroën vem oferecendo o C3 em uma promoção desde o final do ano passado Citroën/Divulgação

A Citroën deixou de oferecer as versões automáticas com o tradicional motor 1.6 aspirado (EC5). Em breve a marca da Stellantis deve oferecer a versão 1.0 turbo no catálogo e por enquanto só oferece os modelos com motor 1.0 Firefly aspirado.

Apesar do preço baixo, Citroën C3 peca em detalhe importante para os consumidores

Nesse ano os carros da Stellantis, como Peugeot 208 e também o C3 que oferecia por exemplo a versão Live automática deixaram pouco a pouco de ser comercializados. A razão são as novas regras de emissões do Proconve L8.

C3

Assim, a Stellantis irá usar na linha Peugeot e Citroën somente o motor 1.0 turbo T200 e também o 1.0 Firefly aspirado.

Quando chegarem as versões T200 do Citroën certamente serão associadas ao câmbio CVT automático que simula 7 marchas. Esse motor já é usado no Citroën C3 Aircross, Peugeot 208, Fiat Fastback e Pulse e também a Fiat Strada.